VIDEO: Momentul in care tot aeroportul striga "Hagi, Hagi, Hagi!" Ianis, emotionat: "Acum imi dau seama ce am realizat! Asta e doar inceputul!"

Sute de suporteri i-au intampinat pe jucatorii nationalei U21 la sosirea pe aeroportul Otopeni.

Momente de poveste noaptea trecuta pe aeroportul Otopeni. Sute de suporteri i-au asteptat pe jucatori tarziu in noapte, sa le multumeasca pentru parformanta remarcabila de la Euro.

Jucatorii au cantat minute in sir cu suporterii si toti au spus, vizibil emotionati, ca nu au mai trait niciodata asa ceva.

"Hagi, Hagi, Hagi", a rasunat aeroportul in momentul in care Ianis si-a facut aparitia.

"Da, pot spune ca astea sunt cele mai frumoase momente pe care le-am trait. Sa reprezinti tara la un turneu final este incredibil."

"E ceva unic! Sincer sa fiu, in Italia nu realizam ca am facut o tara intreaga asa mandra, sa ne astepte la 2 jumate noaptea in aeroport... E ceva incredibil."

"Acum imi dau seama ce am realizat, cand i-am vazut pe toti langa noi."

"Avem foame de victorii, de rezultate, de trofee. Asta e doar inceputul!", a spus Ianis Hagi.