FAZA ZILEI la Copa America: mijlocasul Argentinei, deposedat de un porumbel! :) VIDEO

Argentina s-a calificat in semifinalele Copa America, dupa ce a invins Venezuela cu 2-0, prin golurile marcate de Lautaro '10 si Lo Celso '74.

O faza amuzanta a avut loc chiar in debutul partidei, in minutul 2, cand mijlocasul Rodrigo de Paul (Udinese) a incercat sa dribleze doi adversari, dar s-a impiedicat de un porumbel aflat pe gazon.

