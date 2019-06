SUA tot mai aproape de un nou titlu de Campioana Mondiala! Victorie grea in fata Frantei! Rapinoe a reusit o dubla

SUA a batut Franta, scor 2-1.

In sferturile Campionatului Mondial de fotbal feminin, SUA s-a impus cu 2-1 in fata Frantei. Nationala cu cele mai multe titluri de campioana mondiala, a deschis scorul in minutul 5 al partidei prin Rapinoe, care a stabilit si scorul pauzei.

In repriza a doua, Rapinoe facut dubla in minutul 65, iar in minutul 81 Renard a marcat pentru Franta si a stabilit scorul final.

In seminfinale, SUA va juca impotriva Angliei, iar celelate doua semifinaliste se vor decide din meciurile Italia-Olanda si Germania-Suedia.

SUA are in palmares cele mai multe titluri de campioana mondiala. Au castigat competitia in 1991, 1999 si 2015.