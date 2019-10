VIDEO | L-A ARUNCAT IN AER! La propriu! MOMENTE TERIFIANTE pentru Dennis Man dupa o CIOCNIRE VIOLENTA cu portarul!

Dennis Man a trecut prin momente cu adevarat teribile la meciul dintre Romania si Irlanda de Nord, in minutul 34. Man a fost lansat in adancime cu o pasa venita direct din defensiva noastra, iar jucatorul FCSB a fost intampinat la 30 de metri de portarul Hazard.

Hazard a inchis pur si simplu ochii si a intrat "la rupere" la Man. Cei doi jucatori s-au lovit cap in cap, iar Man a fost invartit in aer in urma impactului. Arbitrul i-a acordat direct cartonasul rosu portarului nord-irlandezilor, Hazard, in minutul 38, atunci cand acesta s-a putut ridica de pe teren.