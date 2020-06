VIDEO FABULOS | Mircea Lucescu prezinta tricoul legendarului Pele, la 50 de ani de la Brazilia 2-3 Romania: "Era extrem de rau, tinea, impingea, mai scapa cate un scuipat. Puteam sa ii batem!"

Din articol VIDEO

Mircea Lucescu si-a prezentat tricoul de colectie pe care l-a primit de la legendarul Pele.

Romania era invinsa de Brazilia, scor 2-3, in grupele Campionatului Mondial din Mexic, din 1970. Mircea Lucescu a facut schimb de tricouri cu Pele la finalul acelui meci, iar la 50 de ani distanta, tricoul marelui brazilian a fost prezentat de Lucescu si inca are urme de iarba pe el.

Pentru Brazilia, Pele reusea sa inscrie o dubla in acel meci, Jairzinho reusind sa marcheze celalalt gol, in timp ce pentru Romania marcau Dumitrache si Dembrovschi:

"Eram la un hotel pe Copacabana si la acel hotel a venit si echipa Braziliei pentru a face testele fizice. Au stat in acelasi hotel cu noi, Rica s-a fotografiat cu Pele, l-a luat in brate, l-a ridicat. Noi la fel, ne-am cunoscut viitorii adversari acolo.

Cu Brazilia credeam in potentialul nostru, dovada ca am avut si putin ghinion. Acea faza repetata de arbitru din care Pele a marcat nu se justifica. Au fost momente cand puteam sa speram la mai mult, puteam sa castigam, nu a fost asa mare diferenta de valoare.

Brazilia era Brazilia, eu cred ca a fost cea mai buna echipa din istoria lor. Asa o considera si cei de astazi. Prezenta lui Pele era enorma, avea 32 de ani, era in plina maturitate sportiva. Era un catalizator al echipei Braziliei in teren. As putea sa fac o comparatie intre Pele si Michael Jordan, ce-am vazut in serial. Isi dorea victoria cu orice pret. Acel jucator care nu suporta sa piarda. Era extrem de rau, tinea, impingea, mai scapa cate un scuipat.

Sunt mandru de faptul ca am schimbat cu el tricoul. La final el imi intinde tricoul, eu i-l intind pe al meu. Nu mai imi aduc aminte daca am vorbit cu el despre asta inaintea meciului. Am schimbat tricoul si uite-l acum dupa 50 de ani cu mine. Am interzis sa fie spalat, se vad si acum urme de iarba. Transpiratia a disparut intre timp. E o valoare de alta natura decat cea sentimentala extraordinara. Avem ceva si noi din Pele in fotbalul romanesc", a spus Mircea Lucescu, intr-un interviu pentru Ultima Faza.

