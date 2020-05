"A manjit amintirea iubitorilor de fotbal!" Anghel Iordanescu raspunde confesiunilor lui Mircea Lucescu despre performantele Stelei din perioada comunista

Mircea Lucescu a vorbit despre performantele Stelei din perioada comunista, punand reusitele echipei pe seama lui Valentin Ceausescu, care a ajutat decisiv clubul.

Tehnicianul roman a oferit un interviu exploziv in Gazeta Sporturilor in care a dat mai multe detalii despre perioada comunista, duelul dintre rivalele Steaua si Dinamo, afirmand ca Steaua datoreaza performantele uriase obtinute lui Valentin Ceausescu.

Anghel Iordanescu i-a dat replica lui "Il Luce", acuzandu-l ca manjeste amintirea iubitorilor de fotbal cu dezvaluirile sale.

"Sincer sa fiu, trebuie sa precizez ca am trait acele vremuri. Sunt sigur, ca as avea extrem de multe lucruri de spus. Dar, vreau sa fiu fair play si sa va spun ca il apreciez pe antrenorul Mircea Lucescu si i-am recunoscut tot timpul valoarea, inclusiv a jucatorului Mircea Lucescu. Nu sunt de acord cu el si nu mi se pare normal sa rascoleasca sau sa manjeasca iubirea si pasiunea oamenilor. E vorba de trairile lui, de interpretarile lui si asta nu inseamna ca reprezinta adevarul absolut. Eu il respect foarte mult, am fost colegi de camera la echipa nationala, dar nu l-am inteles. Cred ca acel interviu al lui nu-si avea rostul. Fotbalul romanesc era foarte performant in acea perioada. Imi pare rau pentru Mircea Lucescu, pentru ca el, pe undeva, a manjit amintirea iubitorilor de fotbal, indiferent ca erau fani ai Rapidului, ai Stelei sau ai lui Dinamo.

Valentin Ceausescu a fost alaturi de echipa Steaua. Dar ceea ce Mircea Lucescu a uitat sa precizeze este ca el a fost alaturi si de Dinamo. Ba chiar l-a sprijinit cand l-a trimis pe Mircea Lucescu la Dinamo. Daca vreti sa aflati adevarul absolut, invitati-l pe domnul Valentin Ceausescu la o emisiune. O sa fiti surprinsi", a spus Anghel Iordanescu la Telekom Sport.

"Ei ma atacau pe mine in perioada aia! Se incearca sa mi se creeze o imagine de om nesincer"

Mircea Lucescu a raspuns afirmatiilor lui Iordanescu, explicand ce a vrut sa transmita prin declaratiile sale.

"Nu mi se pare normal sa spuna ca eu am facut sprinturi catre arbitru. In al doilea rand, eu la toate meciurile cu Steaua am luat masuri. Am explicat ca am dus caseta cu meciurile la Federatie si toata lumea a zis ca steagul era sus. Asta s-a intamplat seara, a doua zi s-a hotarat la indicatiile cuiva ca trofeul sa fie dat Stelei. Eu am facut doar un singur lucru. M-am dus la Puiu Iordanescu si i-am zis sa se gandeasca la repercursiuni.

Nimeni nu-mi spune in legatura cu meciurile acelea, cand urma sa fiu suspendat pe viata. Norocul meu ca s-a vazut la televiziune. Lumea ma acuza pe mine ca mi-am dorit nu stiu ce, dar patru ani nu am castigat niciun campionat. Dupa 90 am cucerit si Cupa si Campionatul, o dovada ca Dinamo era net superioara. E posibil ca Dinamo sa fi castigat in acea perioada oamenii care erau nemultumiti de regim. Jucatorii merita toate felicitarile. Am tinut si tin foarte mult la Puiu Iordanescu, il respect foarte mult. Valentin Ceausescu la fel, tot respectul. A ajutat Steaua foarte mult, drept dovada ca dupa ce a plecat el, Steaua nu a mai castigat nimic. Noi am fost frustrati de aceiasi arbitri, care erau mereu aceiasi la meciuri.

Nimeni din Ministerul de Interne nu participa la meciurile Dinamo - Steaua. Eu nu m-am luptat nici cu Iordanescu, nici cu Jenei, ci cu toata conducerea Stelei din acea perioada. Sa nu confundam lucrurile. Asa era regimul in perioada asta, pentru ca ei ma atacau pe mine. Nu e adevarat ca Valentin Ceausescu m-a dus la Dinamo. E un baiat extraordinar, dar nu s-a ocupat de mine. S-au ocupat altii. Cand eram la Corvinul, mi s-a cerut sa preiau Steaua. Dar am spus NU, pentru ca incepusem o treaba acolo si voiam sa o cotinui. Analizati si aspectele acestea, nu doar cele care creaza polemica. Se incearca sa mi se creeze o imagine de om nesincer, vanitos...dar nu puteam sa castig tot ce am castigat daca eram asa.

Eu nu vorbesc de Valentin Ceausescu, eu in toate interviurile l-am laudat. Pentru ca el a ajutat mult Steaua. A ajutat la transformarea clubului si la formarea unei super echipe. Relatia lui cu jucatorii a fost extraordinara. Jurnalistii si presa in general l-au scos in fata pentru ca are un nume. Sa mi se demonstreze va rog ca ceea ce am spus eu nu e adevarat. Si va spun doar 30%! Daca Valentin era la Dinamo se schimba situatia total. Simpla lui prezenta spun ca ar fi contat. Va aduceti aminte ce spunea Danilescu ca se intampla, nu? Poate se intampla si la Dinamo, dar eu nu stiam. Nu s-a intamplat insa o data, in perioada aceea, ca Dinamo sa beneficieze de un arbitraj favorabil. Sa ma contrazica cineva cu argumente. Dinamo nu a fost ajutata in acea perioada deloc, vorbesc de meciurile directe. Ambele echipe erau extrem de puternice, cu jucatori senzationali. Sa nu ducem polemica la nivelul jucatorilor, pentru ca nu este corect”, a declarat Mircea Lucescu la Telekom Sport.