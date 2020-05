Mircea Lucescu pus la zid de un arbitru roman. "A facut o mare greseala ca s-a bagat in aceste discutii"

Ion Craciunescu nu este acord cu afirmatiile facute de Mircea Lucescu.

"Il Luce" a sustinut ca Ion Craciunescu a arbitrat in favoarea "ros-albastrilor", intr-un Steaua-Dinamo din 1989.

Fostul antrenor de la Sahtar Donetk a declarat ca Ion Craciunescu ar fi prelungit partida mai mult decat ar fi trebuit pentru ca Steaua sa poate inscrie. Fostul arbitru roman a spus ca golul respectiv a fost marcat in timpul regulamentar.

"Mircea Lucescu a facut o mare greseala ca s-a bagat in aceste discutii. Ma asteptam la un altfel de comportament din partea lui. A gresit! M-a mentionat si pe mine la un moment dat, ca am prelungit 6 minute un meci si s-a dat gol in minutul 96, dar de fapt golul s-a marcat in minutul 86. Ma rog, 86, 96… tot aia e", e declarat Ion Craciunescu pentru GSP.

Dupa acest episod, Craciunescu a declarat ca astepta niste scuze din partea antrenorului roman.

"Ma asteptam sa ma sune, sa-mi ceara scuze, pentru ca pe ceilalti i-a sunat, din ce am inteles", a sustinut fostul arbitru.