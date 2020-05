"El este cel mai mare fotbalist!" Mircea Lucescu a dezvaluit numele jucatorului cel mai bun pe care l-a antrenat in cariera sa! Ce a spus

Mircea Lucescu a dezvaluit numele celui mai mare jucator pe care l-a antrenata.

Mircea Lucescu a antrenat aproape 8 sezoane in Serie A si Serie B si a vorbit despre perioada in care Massimo Moratti l-a chemat sa ajute Interul in 1998. Lucescu a avut sub comanda jucatori precum Roberto Baggio, brazilianul Ronaldo, Ivan Zamorano, Javier Zanetti sau Yuri Djorkaeff. Mircea Lucescu a spus ca cel mai bun jucator pe care l-a antrenat vreodata este brazilianul Ronaldo.

"Lumea spune ca am fost indepartat, dar adevarul e ca eu nu mi-am dat demisia. Cea mai mare greseala a fost aceea ca a fost anuntata numirea lui Marcello Lippi din sezonul urmator si asta a destabilizat echipa, era greu sa ma impun in fata jucatorilor si atunci am preferat sa plec eu.

Ronaldo este cel mai mare fotbalit pe care l-am antrenat. Din pacate, el a traversat atunci o perioada macinata de accidentari. Da, stiu ca juca si Roberto Baggio in acea echipa a Interului", a spus Mircea Lucescu pentru Corriere Dello Sport.