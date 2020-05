"Am vrut sa imi dau demisia!" Mircea Lucescu, in conflict cu Pep Guardiola! De la ce a pornit totul si ce spune antrenorul roman

Mircea Lucescu a avut un conflict cu Pep Guardiola.

Sahtior Donetk a intalnit-o pe Barcelona in grupele Champions League, iar catalanii s-au impus dupa un gol la care Mircea Lucescu a constestat din cauza faptului ca un jucator de-ai sai era cazut pe gazon in momentul in care a marcat Messi. Sahtior s-a revansat pe Camp Nou si a invins cu 3-2. Astfel Mircea Lucescu a obtinut prima victorie si singura in fata lui Guardiola.

"La meciul cu Barcelona eram suparat pe faptul ca jucatorii Barcelonei nu au dat mingea in afara terenului. Dupa meci am avut o discutie foarte tare cu Guardiola, au fost lipsiti de fair-play. In momentul acela, la conferinta de presa, eu eram pregatit sa imi dau demisia. Dar mi-a transmis presedintele sa nu cumva sa fac acest lucru.

Am avut discutii si jucatorii, la care a participat si Rinat Ahmetov. Presedintele a venit la echipa si le-a spus ca ramana pana la finalul turului campionatului si dupa aceea se va lua o hotarare", a declarat Mircea Lucescu, pentru Eurosport.