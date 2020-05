Messi sau Ronaldo? Reactia geniala a lui Mircea Lucescu cand a fost pe cine prefera: "El ar juca mai mult in echipa mea!"

Mircea Lucescu a spus pe cine ar prefera din Messi si Cristiano Ronaldo.

Antrenorul roman Mircea Lucescu le-a dezavaluit italienilor pe cine ar prefera mai mult dintre Messi si Cristiano Ronaldo. Acesta a spus ca il prefera mai mult pe Messi si a spus ce are in plus starul argentinian fata de rivalul sau Cristiano Ronaldo.

"Sunt doua fenomene, dar in echipa mea ar juca Messi mai mult. El are si talentul golului si pe cel al ultimei pase. Ronaldo are doar talentul golului", a spus Mircea Lucescu pentru Corriere dello Sport.

