VIDEO EXCLUSIV | Nu a mai facut niciodata asa ceva! "Da, ba, mingile ca nu ne facem de ras!" Reactia care le-a scapat camerelor in direct! Motiful FURIEI lui Radoi

Mirel Radoi s-a enervat inainte de finalul meciului cu Germania!

Unul dintre copiii de mingi a incercat sa taie din ritmul unui atac al nemtilor. Chiar daca il avantaja, Radoi a avut o reactie neasteptata! I-a cerut pustiului sa dea mingea inapoi. "Ne facem de ras", i-a strigat selectionerul Romaniei. La final, Radoi si-a explicat reactia in direct la PRO TV: "Le-am ascuns mingea de parca noi am fi condus. Nu-mi plac lucrurile astea. Nici daca noi conduceam nu voiam sa facem asa, cred ca ar trebui sa renuntam la aceasta mentalitate daca vrem sa facem ceva in fotbal!"

