Victor Becali pune presiune pe Mircea Lucescu: "Toți selecționerii au fost încăpățânați"

După dubla Bosnia (0-1) – San Marino (5-1), naționala României va reveni pe teren, în preliminariile Mondialului din 2026, abia în luna iunie.

Etapele 3 și 4 din grupa H ne vor duce în fața Austriei, la Viena, pe 7 iunie, pentru ca apoi, la trei zile distanță, să jucăm, acasă, pe Arena Națională, cu Cipru. Dincolo de clișeul fotbalistic, cum că următorul meci e cel mai important, de această dată, teoria e susținută și de faptul că Austria e cea mai tare echipă din grupa H. Iar dacă vom smulge un punct, la Viena, sau chiar vom câștiga acolo, atunci șansele noastre de calificare, mici la ora actuală, după cum sport.ro a arătat aici, vor crește spectaculos.

Victor Becali a comentat situația de la echipa națională

Impresarul a vorbit despre rezultatele obținute de tricolori în primele două partide, despre presiune pusă pe Mircea Lucescu, dar și despre alegerea selecționerului de a nu-l convoca pe Louis Munteanu.

"A lăsat o echipă competitivă, am bătut Ucraina, ne-am calificat, am făcut o figură frumoasă. Am bătut Ucraina de o manieră categorică. Eu cred că are dreptate. Dacă rezultatul acesta ne avantajează (n.r. – contra Bosniei, 0-1), înseamnă că am jucat bine. Dacă domnul Lucescu spune că am jucat bine cu Bosnia, înseamnă că am jucat bine și ne avantajează și rezultatul. Am jucat bine, dar am pus piciorul strâmb.

Trei puncte le ai din tradiție. Dacă nu le aveam nici cu San Marino… Vom mai avea sigur încă 3 puncte, că mai batem o dată San Marino. Iar Bosnia va avea 12 puncte, că sigur va bate San Marino în ambele meciuri. Poate se aștepta și Mircea Lucescu la mai mult de la meciuri, așa cum ne așteptam cu toții. Eu am mai spus. Nu e așa ușoară grupa. Poate ne-am entuziasmat prea tare după ce am bătut Cipru și Lituania.

Cam toți selecționerii au fost încăpățânați. Anghel Iordănescu, Edi, Victor Pițurcă, n-au fost toți încăpățânați? Din păcate, avem o echipă națională formată mai mult din jucători care nu joacă decât care joacă. Drăguș nu prea a jucat. A mai fost și accidentat, dar nu prea a contat la Trabzonspor. Să nu-l iei pe Louis Munteanu, care are 20 de goluri marcate… Totuși, are 20 de goluri. Poate acum e invers, trebuie să iei jucători care nu marchează", a declarat Victor Becali, la Sport Total FM.