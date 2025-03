Drăguș a fost atacantul titular ales de Mircea Lucescu atât pentru meciul cu Bosnia (0-1), cât și pentru cel cu San Marino (5-1). Vârful lui Trabzonspor a jucat aproximativ 80 de minute în ambele jocuri, însă nu a reușit să înscrie, iar în primul joc a ratat câteva ocazii mari.

Denis Drăguș, după ce a fost criticat de Mircea Lucescu: "Și eu aștept mai mult de la mine"



După meciul cu San Marino, Mircea Lucescu l-a criticat pe Drăguș, selecționerul spunând că atacantul "a lăsat de dorit".



"Și eu aștept mai multe de la mine, și eu îmi doresc să am mai multe realizări. Cu toții trecem prin meciuri mai bune și mai puțin bune, dar știu ce pot, am încredere în mine și știu că putem face lucruri frumoase împreună", a spus Denis Drăguș, la zona mixtă, când a fost întrebat despre declarația lui Mircea Lucescu.



Întrebat despre cei care au criticat convocarea sa la națională, având în vedere că a jucat doar 7 minute în 2025 la echipa de club, Drăguș a replicat: "Nu e problema mea. Îmi fac treaba când intru pe teren, dau totul. Mulțumesc staff-ului și tuturor pentru încredere. Mai departe, eu încerc să răsplătesc pe teren, încerc să dau totul și ce se spune... mereu au fost și mereu vor fi și lucruri negative, dar mergem înainte".



România are 3 puncte după primele două meciuri din preliminarii, este sub Bosnia, care are un punctaj maxim, iar Austria nu a debutat încă în preliminarii. Chiar și așa, Drăguș este încrezător în calificarea la CM 2026.



"Am luat 3 puncte, din păcate am pierdut primul meci. Mai avem meciuri importante și suntem încrezători că putem întoarce orice meci. Normal că putem câștiga în Austria. Am mai câștigat și în trecut cu echipe puternice. Am pierdut cu Bosnia un meci pe care nu meritam să să îl pierdem", a mai spus Drăguș.

Reprezentativa României a învins San Marino, scor 5-1, luni seară, în grupa H, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.



Pentru România au marcat Cevoli (6), M. Popescu (44), R. Marin (54 - penalti), I. Hagi (75-penalti) şi Alibec (90+5), în timp ce pentru San Marino a înscris Zannoni (67).



Program și rezultate în grupa României din preliminariile CM 2026



Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia-Herțegovina 0-1



Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1 San Marino – ROMÂNIA 1-5



Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino (16:00), Austria – ROMÂNIA (21:45)



Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru , San Marino – Austria (21:45)



, San Marino – Austria (21:45) Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)



Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)



Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)



Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)



Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)



Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

Clasamentul în grupa României din preliminariile CM 2026