La conferința de presă de după joc, Mircea Lucescu a recunoscut că a fost foarte deranjat de anumite comentarii apărute în spațiul public după ce selecționerul l-a criticat pe Mihai Popescu pentru golul încasat în meciul cu Bosnia.

Mircea Lucescu: "Dacă eu, la vârsta mea, nu pot face observații, atunci cine mai poate face?"



"Il Luce" susține că doar i-a făcut o observație lui Mihai Popescu, însă nu are nimic personal cu fundașul lui FCSB, pe care l-a titularizat și în San Marino. Selecționerul transmite că poate pleca oricând de la echipa națională dacă astfel de comentarii vor mai apărea.



"N-am fost supărat pe Mihai Popescu în niciun moment. Doar i-am atras atenția. Eu am încercat să explic opiniei publice ce s-a întâmplat. Se zicea că e vinovat și unul, și altul, și toată echipa. Nu, un jucător a făcut o greșeală care ține de cunoștințele lui. Astea sunt lucruri pe care trebuia să le știe la 17-18 ani, dar nu s-a pus în niciun moment problema că această critică a mea se poate transforma într-o pedeapsă, cum au încercat unii să anticipeze.



Eu am vorbit cu el, i-am explicat. Băieții nu au simțit că a fost vină colectivă, ci o greșeală individuală. Azi a marcat, foarte bine, am vorbit cu el. Dacă eu, la vârsta mea, nu pot face observații, nu pot critica, nu pot argumente, nu pot sfătui, nu pot lăuda, cine mai poate face? Unul de 30 de ani? Eu am 80 de ani! Eu îmi pot permite absolut tot. Repet, în orice moment pot pleca. În orice moment!



Eu am venit doar să ajut, nu am niciun fel de altă obligație. Dacă lumea nu înțelege că echipa asta trebuie să treacă de la un anumit nivel la alt nivel... eu aștept ca jucătorii de la tineret să facă un turneu final bun, iar după să promovăm câțiva la naționala mare. Nu trebuie să rămânem cu același nucleu, ci de niște jucători noi care să-i pună pe cei de acum într-o situație de concurență foarte serioasă", a spus Mircea Lucescu, la conferința de presă..

Mircea Lucescu: "Nici nu vreau să mai discut despre cine a greșit"



Întrebat cine a greșit la golul marcat de San Marino în partida de luni seară, Mircea Lucescu nu a dorit să mai răspundă, așa cum a făcut-o după partida cu Bosnia.



"Nu știu. Nici nu vreau să mai discut de chestia asta. Scot din context și încep să spună niște lucruri niște oameni care stau prin birouri și care habar n-au ce se întâmplă într-o echipă de fotbal și ce relații există într-o echipă de fotbal.



Ei cred că știu mult mai mult decât mine și decât cei care activează în jurul echipei de fotbal", a mai spus Mircea Lucescu.

Reprezentativa României a învins San Marino, scor 5-1, luni seară, în grupa H, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.



Pentru România au marcat Cevoli (6), M. Popescu (44), R. Marin (54 - penalti), I. Hagi (75-penalti) şi Alibec (90+5), în timp ce pentru San Marino a înscris Zannoni (67).



Program și rezultate în grupa României din preliminariile CM 2026



Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia-Herțegovina 0-1



Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1 San Marino – ROMÂNIA 1-5



Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino (16:00), Austria – ROMÂNIA (21:45)



Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru , San Marino – Austria (21:45)



, San Marino – Austria (21:45) Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)



Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)



Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)



Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)



Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)



Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

Clasamentul în grupa României din preliminariile CM 2026