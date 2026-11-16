Victor Becali, nemilos cu doi „tricolori”: „Dacă eram eu selecționer, nu mai veneau!”

Impresarul susține că mijlocașul și portarul ar fi trebuit să se prezinte la Mogoșoaia, pentru ca staff-ul medical al naționalei să le evalueze accidentările. „Dacă eram eu selecționer, nu mai veneau! Dacă este așa. Dacă era Pițurcă sau Iordănescu selecționer, nu mai veneau, vă spun eu că nu mai veneau!
Când ești convocat la națională, trebuie să te prezinți. Chiar și accidentat, vii și constată doctorul echipei naționale că ești accidentat”, a spus Victor Becali, potrivit GSP.
De ce au lipsit Nicolae Stanciu și Ionuț Radu
Nicolae Stanciu (33 de ani, 90 de selecții) a jucat 86 de minute pe 8 noiembrie, în victoria cu Tianjin Jinmen Tiger, scor 3-1, prin care Dalian Yingbo a câștigat titlul în China. A doua zi, mijlocașul a publicat rezultatul RMN-ului și recomandarea medicului de a lua o pauză de aproximativ patru săptămâni.
Ionuț Radu (29 de ani, 11 selecții) a anunțat Federația înainte de a primi notificarea de convocare că va rămâne în Spania pentru a trata o problemă mai veche la umăr. Întrebat despre absența celor doi, selecționerul Gică Hagi a spus: „Federația v-a comunicat, decizia le aparține lor”.
România a câștigat primul meci al acestei acțiuni, 2-1 cu Polonia, pe Arena Națională. Tricolorii încheie anul marți, 17 noiembrie, de la 21:45, în deplasare, în Bosnia.