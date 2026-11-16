Victor Becali, nemilos cu doi „tricolori”: „Dacă eram eu selecționer, nu mai veneau!”

Impresarul susține că mijlocașul și portarul ar fi trebuit să se prezinte la Mogoșoaia, pentru ca staff-ul medical al naționalei să le evalueze accidentările. „Dacă eram eu selecționer, nu mai veneau! Dacă este așa. Dacă era Pițurcă sau Iordănescu selecționer, nu mai veneau, vă spun eu că nu mai veneau!

Când ești convocat la națională, trebuie să te prezinți. Chiar și accidentat, vii și constată doctorul echipei naționale că ești accidentat”, a spus Victor Becali, potrivit GSP.