Cum s-a descurcat "Generația de Bronz". Doi ani de bătut pasul pe loc pentru spaima granzilor de la Euro 2019

Puțini jucători ai echipei U21, care ajungea în semifinala Euro 2019, au făcut pasul decisiv către naționala de seniori sau către cluburi importante din Europa.

Dennis Man, Ianis Hagi și Alexandru Cicâldău sunt singuri componenți cu progresie pozitivă ai naționalei de tineret, care în 2019 a fost la un pas de finala Campionatului European. Restul fie au bătut pasul pe loc, fie au fost măcinați de accidentări, fie au dezamăgit crunt prin evoluțiile lor. În plus, deși naționala de seniori are acum în componență mulți dintre jucătorii care au impresionat la turneul final din Italia, nu ne-am calificat la Euro 2020, unde am găzduit meciuri, nu am câștigat grupa din Nations League 2020-2021 și avem un start fals în preliminariile CM 2022, așa că aportul lor nu s-a făcut încă simțit.

CUM S-AU DESCURCAT JUCĂTORII DE NAȚIONALEI U21 DIN 2019, ÎN ULTIMII DOI ANI:

POTARI

Ionuț Radu - La momentul Euro 2019, era titular la Genoa . Apoi, a trecut pe la Parma, unde nu a evoluat niciun minut și acum este rezerva lui Handanovici la Inter Milano, pentru care a jucat două meciuri în Serie A, în sezonul trecut. Nu a reușit să devină titular la naționalei de seniori a României, deși s-au retras Tatărușanu, Pantilimon și Lung jr. .

Cătălin Căbuz - Titular la Viitorul, în sezonul 2019-2020, el a pierdut primul 11 și a fost lăsat să plece liber de contract, la schimb cu Mihai Aioani, la Chindia, unde este momentan rezerva lui Dinu Moldovan.

Andrei Vlad - Forțat la FCSB, în ciuda unor erori mari, el a fost titular la Euro 2021, dar patronul Gigi Becali a anunțat că nu va mai apăra la FCSB, după greșeala imensă din meciul cu Șahtior Karagandy, din preliminariile Conference League. La meciul cu UTA nu a fost în lot, pe foaie fiind trecuți Cătălin Straton și Ștefan Târnovanu.

FUNDAȘI

Radu Boboc - A avut evoluții consistente în Liga 1, a fost titular la Euro 2021 și la JO 2020, dar transferurile în SUA și Olanda nu s-au concretizat.

Cristian Manea - Dat ca transferat la Chelsea, în 2015, el a fost legitimat la Apollon Limassol, care l-a împrumutat la Viitorul, Mouscron, CFR Cluj și FCSB, iar în 2020 a semnat definitiv cu CFR Cluj, cu care a câștigat 4 titluri în Liga 1 și 2 Supercupa României. Debutat de Pițurcă la 16 ani, nu s-a impus ca un titular incontestabil la naționala de seniori.

Alex Pașcanu - A fost om de bază la Euro 2021 și la JO 2021. Nu s-a impus la CFR Cluj, unde a ajuns după junioratul la Leicester, fiind împrumutat la FC Voluntari și Ponferradina. Va mai juca încă un sezon, sub formă de împrumut, în liga secundă din Spania.

Ionuț Nedelcearu - A jucat la Ufa, AEK Atena și s-a transferat recent la Crotone, în Serie B din Italia. Nu a reușit să se impună ca titular în echipa lui Rădoi, deși Chiricheș a fost mai mult accidentat și ceilalți contracandidați pe post au avut evoluții oscilante.

Adrian Rus - După despărțirea de Sepsi, a evoluat două sezoane la Fehervar, dar nu a fost titular incontestabil, pierzând și selecția la naționa la seniori, la ultimele acțiuni ale lotului.

Virgil Ghiță - A devenit titular la Viitorul și a fost aproape de un transfer la Ferencvaros, la începutul anului. După picarea transferului, a fost operat pentru eliminarea unui chist osos la femurul stâng, dar a evoluat la JO 2020.

Florin Ștefan - E liber de contract, după terminarea înțelegerii cu Sepsi, în această vară. Speră ca evoluții foarte bune la JO 2020 să îi aducă un contract în străinătate, avantajos din punct de vedere financiar.

Ricardo Grigore - A fost în lot la Euro 2021 și JO 2020. A rămas sub contract cu Dinamo, deși situația financiară nu s-a îmbunătățit. Acum are șanse mari să joace titular, după evoluții pline de greșeli, în ultimele sezoane, dar, cel mai probabil, își va depune memoriu ca să devină jucător liber de contract.

MIJLOCAȘI

Dragoș Nedelcu - A suferit o operație de ligamente încrucișate, nu s-a impus la FCSB și a fost împrumutat la Fortuna Dusseldorf, in 2.Bundeliga, în această vară. A fost în lotul deplasat la JO 2020.

Tudor Băluță - A acuzat mai multe probleme grave de sănătate și nu a reușit să se impună la Brighton. A mai fost împrumutat la ADO Den Haag și Dinamo Kiev, însă fără rezultate sportive semnificative.

Alexandru Cicâldău - A fost unul dintre cei mai apreciați mijlocași din Liga 1, în tricoul lui CSU Craiova, în ultimele doua sezoane, și și-a găsit un loc în lotul lui Mirel Rădoi. A fost transferat de Galatasaray, în această vară, pentru 6.5 milioane de euro.

Vlad Dragomir - Prezentat ca o mare speranță a fotbalului românesc, pe când evolua la Arsenal U23, el a mai jucat la Perugia și Virtus Entella, iar acum este liber de contract.

Dennis Man - Cu evoluții apreciate în Liga 1 pentru FCSB, el a fost transferat de Parma, pentru 11 milioane de euro plus bonusuri, în ianuarie 2021, dar a retrogradat în Serie B cu echipa unde este coleg cu Mihaila.

Ianis Hagi - A semnat cu Genk, imediat după Euro 2019, deși se spunea că are oferte de la Barcelona, Roma sau Sevilla, pentru 4.7 milioane de euro. Nu a reușit să se impună în Belgia și a fost vândut la Glasgow Rangers, câștigând titlul în Scoția, în sezonul trecut. Scoțienii au plătit 3.5 milioane de euro pentru transferul definitiv.

Darius Olaru - A ajuns la FCSB, la 6 luni după Euro 2019. A fost titular la Euro 2021, dar, cu echipa lui Gigi Becali, a câștigat doar o Cupa României, neajungând la potențialul maxim fie din cauza accidentărilor, fie a toanelor patronului, fie a formei slabe a echipei.

Florinel Coman - A strans 5 selecții la naționala de seniori, dar activitatea i-a fost grav afectată de mai multe accidentări grave, luptându-se din greu să revină la forma din urmă cu 2 ani.

ATACANȚI

George Pușcaș - A devenit un obișnuit la echipei naționale de seniori, dar nu a reușit să se impună în duelul cu Keșeru și Alibec pentru postul de titular. După terminarea Euro 2019, a fost pentru scurt timp sub contract cu Palermo și Inter Milano, înainte să fie vândut la Reading, o echipă de mijlocul clasamentului în Championship, unde a avut evoluții oscilante.

Adrian Petre - Deși era considerat un atacant de viitor, cu posibilitatea de promovare la naționala de seniori, el a dezamăgit, după terminarea Euro 2019, la Esbjerg, FCSB, Cosenza și UTA. A fost transferat liber de contract la Viitorul, unde Gică Hagi vrea să-i rezitalizeze cariera, dar probabil va fi rezerva lui Jefte Betancor.

Andrei Ivan - Vândut pentru 3 milioane de euro la FK Krasnodar, el a dezamăgit în Rusia, dar și la Rapid Viena, unde fusese împrumutat. A revenit la Craiova, cu care a cucerit Cupa României, în sezonul precedent, și a început să prezinte evoluții mai consistente.

REZULTATELE DE LA EURO 2019:

GRUPA C

Romania - Croația 4-1 / Pușcaș 11pen., I. Hagi 14, Băluță 66, Petre 90+3 / 18 iunie 2019

România - Anglia 4-2 / Pușcaș 76 pen., I. Hagi 85, Coman 89, 90+3 / 21 iunie 2019

România - Franța 0-0 / 24 iunie 2019

SEMIFINALE

Germania - România 4-2 / Pușcaș 26 pen., 44 / 27 iunie 2019