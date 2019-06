"I-a zis ca nu-l cunoaste si ca n-o sa joace deloc!" INCREDIBIL! Motivul pentru care Petrescu ar fi dat afara un jucator de nationala de la CFR

Adam Lang n-a fost in planurile lui Petrescu dupa ce antrenorul s-a intors din China.

Azi, CFR a anuntat ca renunta la jucatorul maghiar de nationala.

Agentul lui Lang ataca si dezvaluie ce dialog a avut loc intre Super Dan si fotbalist imediat dupa ce antrenorul a preluat CFR in finalul play-off-ului. Petrescu i-ar fi spus lui Lang ca nu-l va juca pentru ca nu-l stie.



"Ne-am inteles sa ne despartim de CFR Cluj. Nu au fost prea multe semne de intrebare. Cand Petrescu s-a intors, i-a spus lui Adam ca nu il va juca pentru ca nu-l cunoaste. Ii stie pe fundasii care au lucrat cu el sezonul trecut. Pe de o parte, e corect, dar din punct de vedere profesional e inacceptabil ce s-a intamplat. In 2019, cum poti sa-i spui unui jucator ca nu-l stii cand poti sa afli totul despre un fotbalist in 10 minute datorita mijloacelor tehnice", a spus Zoltan Illes, citat de Rangado.24.hu.



Lang, 26 de ani, a jucat pentru Dijon inainte sa ajunga la CFR, in vara lui 2018. In nationala Ungariei, Lang are 25 de selectii si un gol marcat.