Convocare de urgenta la nationala U21 dupa accidentarea lui Nedelcearu! Pe cine a chemat Mirel Radoi la lot!

Ionut Nedelcearu a suferit o fractura de piramida nazala

Romania s-a impus cu 4-0 in Malta, dar Ionut Nedelcearu a suferit o accidentare urata. Fundasul celor de la UFA poate rata Euro 2019 cu nationala de tineret, iar Mirel Radoi a decis sa cheme de urgenta un alt jucator. In locul lui Nedelcearu a fost chemat Ricardo Grigore, de la Dinamo, care a facut deja vizita medicala si se va pleca in cantonamentul echipei nationale U21.

Programul grupei C de la Euro 2019

18 iunie 2019: Romania-Croatia (ora 19:30), Anglia-Franta (ora 22:00)

21 iunie 2019: Anglia-Romania (ora 19:30), Franta-Croatia( ora 22:00)

24 iunie 2019: Franta-Romania (ora 22:00), Croatia-Anglia (ora 22:00)

Lotul convocat de Mirel Radoi

Portari: Ionut Radu (Genoa), Catalin Cabuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)

Fundasi: Cristian Manea (CFR Cluj), Ricardo Grigore (Dinamo), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Alexandru Pascanu (Leicester City), Virgil Ghita (FC Viitorul), Florin Stefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Radu Boboc (FC Viitorul)

Mijlocasi: Tudor Baluta (FC Viitorul), Dragos Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicaldau (U Craiova 1948 CS), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB, Darius Olaru (Gaz Metan Medias), Denis Dragus (FC Viitorul), Vlad Dragomir (Perugia)

Atacanti: George Puscas (Palermo), Adrian Petre (Esbjerg fB), Andrei Ivan (Rapid Viena)

In lotul largit se mai afla: Mihai Butean (Astra), Deian Sorescu (Dinamo), Denis Ciobotariu (Dinamo), Ricardo Grigore (Dinamo), Andrei Radu (Concordia Chiajna), Razvan Oaida (FC Botosani), Lorand Fulop (FC Botoșani), Valentin Costache (CFR Cluj), Valentin Gheorghe (Astra).