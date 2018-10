Adam Nemec, erou in cel mai ciudat meci al saptamanii! A inscris de 3 ori in DOAR 6 minute, iar casele de pariuri au blocat meciul

Adam Nemec este omul momentului in campionatul din Cipru

Fostul fotbalist de la Dinamo a iesit la rampa intr-un meci suspect de blat. Casele importante de pariuri au blocat meciul.

Gazdele de la Omonia au condus cu 2-0 pana in minutul 57' cand Adam Nemec si-a inceput numarul. Fostul fotbalist din Liga 1 a inscris de 3 ori in doar de 6 minute.

Pafos s-a impus cu scorul de 4-2 dupa ce Bryan Angulo a inscris in minutul 66. 4 goluri in 9 minute, Pafos paraseste ultima pozitie a clasamentului in timp ce Omonia este pe 8 in Cipru.

In fiecare dintre ultimele 8 partide dintre Omonia si Pafos s-au inscris cel putin 3 goluri.