România va înfrunta Turcia, pe 26 martie, la data de 26 martie, pe Beșiktaș Park din Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru CM 2026. Învingătoarea se califică în finala barajului, unde va da în deplasare peste câștigătoarea din duelul Slovacia - Kosovo.



Victor Pițurcă: "Cum să n-avem nicio șansă cu Turcia? Ar fi culmea!"

Victor Pițurcă, selecționerul care a avut trei mandate la naționala României și a participat la EURO 2008, nu crede că misiunea tricolorilor va fi atât de dificilă la Istanbul pe cât anticipează mulți specialiști.



Cu Pițurcă pe bancă, România a învins Turcia, tot în deplasare, în preliminariile CM 2014, scor 1-0. Unicul gol al meciului disputat în octombrie 2012 a fost înscris de Gicu Grozav.



"Turcia, cel mai greu adversar? Nici vorbă, erau adversari mult mai puternici! Aud diferiți oameni care spun că nu avem nicio șansă. Cum să n-avem nicio șansă? Ar fi culmea! Să spunem pe drept, Turcia nu e vreo putere mondială în fotbal.



Dezavantajul e că jucăm la ei acasă, dar într-un joc ca acesta se poate întâmpla orice. Depinde de moment, de loturile celor două echipe, depinde ce se va întâmpla mai ales la începutul jocului. Sunt multe necunoscute, dar eu zic că șansele sunt 50-50.



Poate oamenii cred că vorbesc să mă aflu în treabă dar eu știu foarte bine. Și Turcii au jucători buni la Real Madrid sau Juventus, dar nu rup gura târgului. Sigur, depinde și cum va pregăti selecționerul meciul, dar Mircea Lucescu are suficientă experiență pentru a adopta o tactică care să ne dea câștig de cauză.



Mai aud că dacă trecem de Turcia... gata! Nu, vom juca tot în deplasare și va fi un adversar la fel de bun ca Turcia (n.r - Slovacia sau Kosovo), dar nu unul de netrecut. Prima dată să trecem de Turcia. Până la turneul final e drumul lung", a spus Victor Pițurcă.

Scenariul lui Pițurcă: "Gol de la 40 de metri în minutul 5 și eliminare Turcia în minutul 35"



Pițurcă a prezentat ulterior și un scenariu spectaculos prin care România, beneficiind și de multă șansă, și-ar face partida ușoară încă din prima repriză.



"Fotbalul e imprevizibil, se poate întâmpla orice. Să zicem că în minutul 5, Ianis Hagi sau Dennis Man trimite un șut de la 35-40 de metri în vinclu. Și pornești cu 1-0! Se poate întâmpla.



Minutul 35, scapă cineva singur, cartonaș roșu, penalty și 2-0. Gata, s-a terminat meciul! E un scenariu de film, dar nu e un film. Se poate întâmpla, s-a mai întâmplat de multe ori", a mai spus Victor Pițurcă.

