Un patron din Liga 1 îl vrea pe Moruțan meci de meci la națională. "Dacă are mintea asta, devine mare fotbalist!"

Consacrat la FC Botoșani, echipă care l-a vândut la FCSB, Olimpiu Moruțan e genul de jucător rar în fotbalul românesc. Cu pase fine, tehnicitate ridicată și șut de la distanță, clujeanul de la Galatasaray a fost convocat de selecționerul Mirel Rădoi pentru partidele din preliminariile CM 2022.

Valeriu Iftime, lobby pentru Moruțan

În Grupa J a preliminariilor pentru competiția din Qatar, tricolorii vor juca vineri, la Hamburg, cu Germania, ora 21:45, live pe Pro TV și Voyo. Aflat într-o formă foarte bună, Moruțan ar putea fi titular.

Valeriu Iftime, patronul formației FC Botoșani, e de părere că mijlocașul lui Galatasaray ar trebui să joace meci de meci la prima reprezentativă.

"Pe Moruțan îl văd la echipa națională meci de meci. Mie îmi place de el ca om, are încredere, are talent. Trebuie să muncească, dacă are mintea asta, atunci devine fotbalist mare. Dacă nu, e doar talentat", a declarat Valeriu Iftime, marți dimineața, la emisiunea Ora Exactă în Sport de la Pro X.

În noiembrie, ”tricolorii” se vor duela cu Islanda (acasă) și Liechtenstein (deplasare).

Clasament Grupa J

1. Germania 15p

2. Armenia 12p

3. România 10p

4. Macedonia de Nord 9p

5. Islanda 4p

6. Liechtenstein 1p

Lotul convocat de Mirel Rădoi pentru partidele României cu Armenia și Germania

Portari: Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Florin Niță (Sparta Praga/Cehia, 9/0), Andrei Vlad (FCSB, 1/0);

Fundași: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 19/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 6/0), Vlad Chiricheș (Sassuolo/Italia, 66/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 12/2), Ionuț Nedelcearu (Crotone/Italia, 18/2), Andrei Rațiu (Huesca/Spania, 2/0), Adrian Rus (Fehervar/Ungaria, 8/0), Alin Toșca (Gaziantep F.K./Turcia, 26/1);

Mijlocași: Alexandru Albu (FC Rapid 1923, 0/0), Alexandru Cicâldău (Galatasaray/Turcia, 17/2), Andrei Cordea (FCSB, 2/0), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scoția, 20/1), Răzvan Marin (Cagliari/Italia, 33/2), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K./Turcia, 48/6), Valentin Mihăilă (Parma/Italia, 3/1), Alexandru Mitriță (PAOK/Grecia, 14/2), Olimpiu Moruțan (Galatasaray/Turcia, 0/0), Dragoș Nedelcu (Fortuna Dusseldorf/Germania, 4/0), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia, 50/11);

Atacanți: Andrei Ivan (Universitatea Craiova, 9/1), Claudiu Keșeru (FCSB, 44/13), George Pușcaș (Reading/Anglia, 23/8)