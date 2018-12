Un jucator al Generatiei de Aur surprinde de ziua nationala: "Imnul nostru? Nu l-am invatat!" Explicatia sincera a fotbalistului

Imnul Romaniei nu place tuturor. Este si cazul unui fost international roman.

Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Fostul portar al Romaniei, Bogdan Stelea, a recunoscut ca nu stie si nu a stiut niciodata versurile imnului Romaniei.

Desi are 91 de selectii in nationala Romaniei, Bogdan Stelea nu a vurt sa invete niciodata imnul tarii. Melodia ii place, insa versurile nu il misca deloc.

"Imnul nostru? Nu l-am invatat. Nu il stiu nici acum, nu stiu cuvintele. Nu l-am invatat si nici nu il invat pentru ca nu imi plac cuvintele. Chestia asta cu << Desteapta-te, romane! >> ma bulverseaza. E ca si cum tot timpul am fi batuti in cap si am dormi pe noi.

Ma misca, pentru ca stiu ce inseamna a reprezenta tara si linia melodica imi place, dar cuvintele in sine si, in special, refrenul nu ma misca sub nicio forma. In permanenta, in momentul in care ascult imnul si datorita faptului ca stiu ce inseamna imnul, mi se face pielea de gaina, ma misca si ma motiveaza enorm. Dar daca stau sa ascult cuvintele, nu", a declarat Bogdan Stelea pentru Telekom.

17 ani a jucat Bogdan Stelea pentru Romania, din 1988 pana in 2005.