Basarab Panduru, versiune foarte interesantă despre națională și Edi Iordănescu 

Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Finlandei, 1-1 (0-1), vineri seara, pe Stadionul Olimpic din Helsinki, în Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor.

Pandi a făcut parte din lotul României la CM 1994, unde tricolorii conduși de General au ajuns până în sferturile de finală ale turneului din Statele Unite.

Panduru: "Cred că știe că va continua"

"Cred că ştie că va continua. Adică nu cred că vii acum, după egalul ăsta, să spui că pregătim echipa pentru viitor. Cred că înainte de meci ştiai că vei continua. El ştia ceva, adică nu aveai nevoie de egalul ăsta ca să spui pregătim echipa pentru viitor. Ai ştiut dinainte că rămâi, chiar dacă nu câştigi meciurile astea două.

Mi se pare că, întorcându-ne în timp, ai discutat cu Boloni doar să râzi de el, îi spui lui Boloni că dacă termini pe 3 te dau afară, dar vine alt antrenor care nu are niciun obiectiv. Am impresia că te-ai dus la Petrescu, ştiai că are clauză 400.000, să te afli în treabă, pentru că tu ai ştiut pe cine vrei să pui antrenor.

Te duci la Petrescu, ştii că are clauză 400.000, tu nu vrei să plăteşti clauza, ca să ce? Să faci un joc de imagine, să arunci praf în ochi, am fost la ăla, am vrut pe ăla, am vrut pe celălalt, l-am căutat pe ăla, dar noi n-am făcut nimic ca să-i aducem pe ăştia. Noi nu i-am spus lui Boloni 'băi Boloni, nu contează ce faci, pregăţeşte echipa, acum am ajuns în halul ăsta să pregătim echipa, noi neffind pregătiţi de fapt să pregătim echipa pentru pasul următor", a declarat Panduru, la Orange Sport.

România a jucat până acum de 13 ori contra Finlandei şi nu a pierdut niciodată, având 9 victorii şi 4 egaluri. În iunie, pe stadionul Rapid-Giuleşti, tricolorii s-au impus cu 1-0, prin golul lui Bancu.

În celălalt meci al grupei, Bosnia-Herţegovina a învins Muntenegru cu 1-0 şi şi-a asigurat promovarea în Liga A.

"Cu Boloni de la început eram pregătiţi pentru treaba asta, pentru că ştia omul ce trebuia să facă. Acum iar o iei de la 0, asta spun, nu poţi să te duci la Petrescu când ştii că are clauza şi să vrei să-l pui cum? Nu poţi să-i spui lui Boloni locul 3 te dăm afară, dar acum aud pe toată lumea domne trebuie contract pe 4 ani. Stai, mă, puţin. De ce nu le-am făcut la aia dinainte pe 4 ani? De ce facem acum contracte pe 4 ani, pentru că e Edi antrenor?", a mai spus Panduru.