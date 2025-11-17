”Tricolorii” aveau nevoie de o victorie cu Bosnia pentru a prinde locul al doilea în grupă. Miza era, de fapt, un traseu mai ușor la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, plus șansa de a fi gazdă în primul meci, cel din semifinale.



Acum, naționala noastră va ajunge la baraj prin traseul obținut din Nations League, unde vom întâlni adversari mai bine cotați, precum Italia sau Turcia.



Iosif Rotariu: ”Cred că șansele sunt foarte mici”



Iosif Rotariu (61 de ani), fostul mare internațional și omul care l-a marcat pe Diego Armando Maradona la Cupa Mondială din 1990, nu-i dă prea mari șanse naționalei noastre înainte de meciurile de la baraj.



„Vor fi două meciuri. Greu, foarte greu, aproape imposibil, părerea mea. Atâta timp cât sunt șanse, toată lumea speră, dar dacă e să fim realiști și să vedem unde suntem, cred că șansele sunt foarte mici”, a spus Iosif Rotariu, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Italia – România, meciul cel mai probabil pentru tricolori



Platforma Football Meets Data a efectuat o serie de simulări, pentru a determina cele mai probabile meciuri din play-off-ul din martie. Vorbim despre primele confruntări, cele din 26 martie. Pentru că, ulterior, învingătoarele de aici vor juca un al doilea baraj, pe 31 martie. Cele patru câștigătoare de aici vor merge la CM 2026.



Conform calculelor făcute de Football Meets Data, cel mai probabil prim meci pentru România va fi, în deplasare, în fața Italiei. Pe următoarele două locuri au ieșit confruntările Turcia – România și Ucraina – România.

