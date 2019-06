Un club URIAS din Serie A a stat cu ochii doar pe jucatorii lui Radoi! Italienii au trecut pe lista 3 JUCATORI: cine are cele mai mari sanse sa prinda transferul carierei

Romania a fost eliminata in semifinale la EURO U21. Germania s-a calificat in marea finala dupa ce a invins cu 4-2.

Prestatiile jucatorilor romani au atras atentia marilor cluburi, iar acum se anunta o vara plina. Napoli, echipa care a terminat sezonul trecut pe locul doi in Serie A, si-a facut o lista intreaga cu fotbalisti din nationala lui Radoi.

Potrivit MondoNapoli, Napoli i-a remarcat pe Cicaldau, Manea si Nedelcu. Scouterii clubului italian au fost prezenti la toate meciurile Romaniei si au intocmit rapoarte complete despre cei trei jucatori. Evident, Napoli nu ii va transfera pe toti trei, insa italienii spera ca macar unul dintre romani sa ajunga in aceasta vara in Serie A.

Jucatorul despre care s-a vorbit intens in aceasta perioada este Cicaldau. Mijlocasul Craiovei are o clauza de reziliere de 7 milioane de euro. Nedelcu are o clauza de 5 milioane, in timp ce Manea si-a incheiat imprumutul la CFR si a revenit la Apollon Limassol.