Romania gazduieste 4 meciuri de la Campionatul European.

Compania Nationala de Investitii a publicat imagini cu fiecare stadion care se reconstruieste in Bucuresti cu ocazia EURO 2020. Ghencea se afla in stadiul cel mai avansat in acest moment, in timp ce in Giulesti se vede un mare munte de nisip.

Nationalele care vin in Romania se vor antrena doar pe stadionul Ghencea, care ar trebui sa fie gata in luna mai.













