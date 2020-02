Stadionul echipei Gent, avariat serios in timpul "Furtunei Ciara"! Ce s-a intamplat

"Furtuna Ciarra" face din nou pagube.

Stadionul echipei Gent a fost serios avariat in urma conditiilor meteorologice extreme. Furtuna care in ultima perioada a facut ravagii in lumea fotbalului, a lasat stadionul echipei Gent fara acoperis.

Mai multe parti din acoperis au ajuns in parcarea unui supermarket din apropiere. In urma incidentului de luni seara, nicio persoana nu a fost ranita.

Un ofiter rutier care a suprins intamplarea a povestit ce s-a intamplat:

"A trebuit sa fug din calea furtunii. Eram in spatele masinii mele cand am auzit o bubuitura si am vazut bucatile din tabla apropiindu-se de noi. A trebuit sa disparem repede. Panourile, unul dupa altul, au fost luate pe sus si s-au oprit in fata masinii mele. Din fericire, tocmai intrasem in masina. Altfel ar fi fost o cu totul alta poveste", a spus un ofiterul, conform nieuwsblad.be

Clubul belgian nu a oferit deocamdata niciun comunicat referitor la pagubele produse.

"Furtuna Ciara" a amanat mai multe partide din Anglia, Olanda si Belgia.

Tweet Gent Citeste si: