EXCLUSIV | BREAKING NEWS: "Garantez ca FCSB o sa joace in Ghencea, pe noul stadion!" Becali face PACE cu istoria! Ce intentie are

Stadionul Ghencea va fi gata in primavara.

Dumitru Dragomir, un apropiat al lui Gigi Becali, asigura ca patornul FCSB va duce echipa in cartierul istoric al stelistilor. Avocatul Talpan a respins categoric orice posibilitate ca FCSB sa ajunga pe noua arena. Dragomir e insa convins ca Becali nu poate fi impiedicat.

"E gata si stadionul Steaua, FCSB are si stadion! Categoric o sa joace acolo. Nu mai vorbiti prostii. Eu il admir pe Talpan asta, imi place de el. Pe el l-as lua avocat, e ca raia. Imi place de el, asa trebuie sa fie un jurist. Acolo trebuie sa se duca Becali, in Ghencea. Orice ministru vine si orice comandant vine vor lasa FCSB sa joace acolo. Echipa lui Talpan promoveaza, dar mai e mult pana sa ajunga sus. Daca promoveaza Steaua si n-are voie sa joace, ce se intampla? Exista solutie legala? Nu exista! Doar daca vine un patron! Se lupta cu UEFA? Cu UEFA au castigat doar 2-3 in toata istoria. Eu ma bucur pentru Talpan, sa castige toate astea. Dar va garantez ca pe noul stadion al Stelei vor juca si echipa veche Steaua, si echipa noua Steaua. Cine poate sa opreasca daca Becali plateste taxa? Stadionul asta trebuie sa incaseze niste bani", a spus Dragomir la PRO X.

Noua arena din Ghencea va costa 95 de milioane de euro, conform ultimelor estimari ale Companiei Nationale de Investitii. Pe noul Steaua se monteaza deja scaunele.