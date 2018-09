ULTIMA ORA | Verdict dur pentru Chiriches si Pintilii: SANSE ZERO sa joace cu Serbia! Cei doi pot pleca din cantonament chiar azi

Vesti proaste pentru Cosmin Contra! Selectionerul a pierdut doi dintre cei mai importanti jucatori pentru meciul cu Serbia.

Vlad Chiriches si Mihai Pintilii au iesit accidentati dupa meciul cu Muntenegru si au sanse zero sa joace luni contra Serbiei, informeaza GazetaSporturilor. Vlad Chiriches are o entorsa la genunchi cu afectarea ligamentelor, in timp ce Pintilii are o leziune a coapsei drepte.

Cei doi se vor prezenta astazi la un control RMN, insa indiferent de rezultatele testelor medicale nu vor putea fi teren luni seara. In schimb, in functie de verdictul medicilor, jucatorii pot fi lasati sa plece din lotul nationalei.