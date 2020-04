Prezenta de GALA la turneul de eFootball! Un super atacant va da piept cu Romania intr-o competitie din care mai fac parte Turcia si Egipt

Potrivit Federatiei de Fotbal din Israel, Munas Dabbur va reprezenta tara lor in duelul cu Egipt, Turcia si Romania.

Meciurile vor avea loc in aceasta saptamana si face parte din campania #FIFAeNationsStayAndPlay.

Dabbur a fost vedeta lui Salzburg, echipa care l-a vandut in 2019 la Sevilla, in schimbul a 17 milioane de euro.

Israelianul a fost vedeta lui Salzburg inainte de ascensiunea lui Erling Haaland, jucator plecat si el la Borussia Dortmund.

Dabbur a fost cumparat de Hoffenheim in aceasta iarna, nemtii platind Sevillei 12 milioane de euro pentru transfer.

