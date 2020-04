"Asta este prioritatea numarul 1!" Gica Hagi face ANUNTUL MOMENTULUI! Ce trebuie sa se schimbe in Romania 

Unul dintre cei mai importanti oameni din istoria fotbalului romanesc a vorbit despre situatia din Romania.

Gheorghe Hagi a vorbit in exclusivitate in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" despre situatia Romaniei.

"Regele" a declarat ca pentru a face performanta, prioritatea principala este renovarea infrastructurii in fiecare resedinta de judet, pe trei planuri importante: sport, cultura si sanatate.

"Au trecut 30 de ani, fiercare resedinta de judet trebuie sa renoveze infrastructura. In momentul de fata, devine obligatoriu, aceste trei segmente sociale, sportul, cultura si sanatatea, trebuie renovate obligatoriu. Aceasta ar fi prioritatea numarul 1 in Romania, daca ar fi dupa mine.

Avem nevoie de calitate. Cerem mult, dar nu avem calitate. Toti muncim pentru Romania, asta este obiectivul celor din clubul meu. Sa scoatem jucatori care sa reprezinte Romania. Trebuie sa producem jucatori foarte buni, competitivi, care sa reprezinte tara, sa joace pentru nationala si in campionate mari", a declarat Gica Hagi la PRO X.