EURO 2019: Florinel Coman le-a aratat celor de la UEFA cum se bucura la goluri! Ce a pregatit la Romania - Franta U21! VIDEO

Florinel Coman e una dintre vedetele de la EURO U21 2019 din Italia si San Marino.

Dubla cu Anglia i-a adus in sfarsit faima internationala lui Florinel Coman. Jucatorul cotat de Gigi Becali la 100 de milioane de euro este protagonistul unui material special pe site-ul UEFA, acolo unde le arata tuturor bucuriile speciale de la goluri.



Florinel Coman si gesturile virale!

Florinel Coman pune mana invers in jurul unui ochi sau duce mainile la urechi si se uita catre tribune. Sunt gesturile cu care a iesti in evidenta pana acum. Atacantul FCSB spera sa le repete in meciul cu Franta U21, cand este anuntat titular. Mirel Radoi l-a anuntat imediat dupa dubla din meciul cu Anglia ca si-a castigat locul de titular. "Florinel Coman mi-a dat palma aia pe care o asteptam pentru ca l-am tinut pe banca. Si-a castigat dreptul de a fi titular azi si cred ca el a demonstrat ca este originalul Mbappe", a spus selectionerul nationalei U21.

Florinel Coman a oferit si o poza cu autograful sau catre UEFA. Vezi VIDEO