Frank Lampard nu l-a lasat sa mearga la nunta, iar acum jucatorul vrea sa plece de la Chelsea! Tensiuni in vestiarul londonezilor

N'Golo Kante ar fi avut o disputa cu antrenorul britanic.

Mijlocasul francez a dorit sa mearga la nunta unui prieten apropiat, chiar inainte de pauza competitionala a echipelor nationale, dar Lampard nu a dorit sa il invoiasca de la un antrenament, potrivit Le Parisien .

Dupa acest lucru Kante s-a suparat pe antrenorul lui si doreste sa plece de la Chelsea. Potrivit sursei citate, el ar putea ajunge la Real Madrid, club care l-a mai dorit in trecut.

Francezul mai are contract cu fosta campioana din Premier League pana in 2023, iar impresarii jucatorului vor incerca sa ii gaseasca un club pana vara viitoare pentru ca echipa sa obtina o suma consistenta de bani in schimbul transferului sau.

Campionul Mondial a fost cumparat de Chelsea in 2016 de la Leicester in schimbul a 35 de milioane de euro. Kante a strans 175 de meciuri in tricoul lui Chelsea, a inscris 11 goluri si a oferit 7 pase decisive.