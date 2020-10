Legendarul Arsene Wenger cere desfiintarea Ligii Naiunilor! "Daca intrebam oameni pe strada ce este Nations League, putini vor sti sa explice!"

Fostul antrenor de la Arsenal considera ca Nations League e o competitie pe care majoritatea fanilor nu o inteleg.

De cand s-a retras din meseria de antrenor, francezul este directorul departamentului de dezvoltare globala FIFA. El a declarat ca Liga Natiunilor ar trebui desfiintata, iar Campionatele Europene si Campionatelele Mondiale ar trebui organizate din 2 in 2 ani nu din 4 in 4 ani.

"Trebuie sa scapam de Liga Natiunilor si sa gasim evenimente mai clare, pe care toata lumea le intelege. Daca intrebam oameni pe strada ce este Liga Natiunilor, putini vor sti sa explice. Trebuie sa avem cat mai putine evenimente.

Un Campionat Mondial si un Campionat European o data la doi ani ar fi ceva mai potrivit pentru lumea moderna. Mereu le-am spus oamenilor ca nu conteaza cat astepti pana la competitie, ci cu calitatea competitiei. Pana la urma, oamenii se uita la Champions League in fiecare an", a spus Arsene Wenger pentru Bild.

Wenger le-a antrenat in cariera pe Nancy, AS Monaco, Nagoya Grampus si Arsenal. Cel mai mare succes l-a obtinut pe banca lui Arsenal, echipa pe care a condus-o timp de 22 de ani si cu care castigat trei titluri de campioana in Premier League, sapte Cupe si sapte Super Cupe ale Angliei.