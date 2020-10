Ianis Hagi, INEXISTENT in meciul cu Norvegia! Cifre INGRIJORATOARE pentru mijlocasul roman: ZERO suturi pe poarta, ZERO driblinguri

Declaratiile lui Ianis Hagi de la finalul umilintei cu Norvegia au primit un raspuns astazi din partea selectionerului Radoi.

Ianis Hagi a declarat la finalul meciului cu Norvegia ca este imposibil ca jucatorii sa aiba realizari daca alearga dupa minge 4-5 minute, iar Mirel Radoi a avut un raspuns pentru mijlocasul lui Rangers.

Selectionerul a raspuns transant cuvintelor lui Ianis: "Daca jucatorii au declaratiile astea, trebuie sa si probeze de ce. As merge vis-a-vis de raportul primit dupa meci. Cand avem undeva la 19-20 de baloane pierdute, e normal ca nu poti avea continuitate, mingea e una singura pe teren, daca nu o ai, inseamna ca e la adversar.

Daca nu iti place sa o tii in momentul in care o ai, e clar ca trebuie sa alergi dupa ea si pot fi momente in care, daca nu faci ce ai antrenat, alergi si mai mult de 4-5 minute".

Unul dintre cei mai slabi

In urma analizei InStat si a cifrelor fiecarui jucator, Ianis Hagi a fost printre cei mai slabi jucatori de pe teren in meciul cu Norvegia. Singurul care a avut Index mai mic decat el a fost Alexandru Cretu, unul dintre cei mai buni jucatori in meciurile cu Irlanda de Nord si Austria.

Ianis Hagi a primit Indexul InStat 216, in timp ce Cretu a avut 211. Cel mai mare Index ii apartine lui Tatarusanu, care a avut si doua interventii salvatoare in fata lui Haaland, 303.

Desi a jucat 64 de minute, Ianis nu a reusit niciun sut pe poarta. A incercat 36 de pase, insa doar 27 au fost corecte, cu un procentaj de reusita de 75%, fara sa ii iasa niciun dribling.