Decizie de ULTIMA ORA a lui George Tucudean! Anuntul facut de fostul atacant al lui CFR: "Am fi putut vedea cazuri precum cel al lui Ekeng!"

George Tucudean (29 ani) a luat o decizie in legatura cu viitorul sau.

Fostul atacant al lui CFR Cluj a decis sa se retraga din fotbal la doar 29 de ani din cauza problemelor de inima pe care le-a avut in trecut.

Dupa operatia din Austria, Tucudean a incercat sa revina pe teren, insa nu a reusit sa revina la forma de dinainte, iar de teama unei tragedii, a ales sa se retraga.

"Fereasca Dumnezeu, am fi putut vedea cazuri precum cel al lui Ekeng. Am luat decizia sa ma retrag, pentru ca nu se stie niciodata. Pentru binele meu, cel mai bine a fost sa ma opresc", a spus Tucudean pentru AntenaSport.

George Tucudean are 5 titluri de campion in Liga 1 in palmares: 3 cu CFR Cluj, unul cu Viitorul si unul cu FCSB. De asemenea, a mai castigat doua Cupe ale Romaniei, una cu FCSB si una cu Dinamo, dar si doua Supercupe, una cu Dinamo si una cu CFR Cluj.