Raul Rusescu (11 meciuri și un gol la naționala României) a analizat atacanții convocați de Mircea Lucescu la naționala României pentru această acțiune, toți din play-out: Daniel Bîrligea, David Miculescu (FCSB) și marea surpriză Marius Coman (UTA Arad), care poate debuta sub tricolor.

Raul Rusescu: "Daniel Bîrligea poate fi cheia barajului Turcia - România"

În opinia lui Rusescu, triplu campion al României, Mircea Lucescu nu are soluții tocmai grozave în ofensivă, însă Daniel Bîrligea, atacantul lui FCSB, ar putea fi cel care să facă diferența la Istanbul dacă va prinde o zi bună.

"Din păcate, stăm cam prost la capitolul atacanți. Concurența este redusă, iar forma atacanților noștri nu este cea mai bună. Sper ca domnul Lucescu să găsească cheia și să îi reactiveze.

Pe toată lumea a surprins convocarea lui Marius Coman. Mă bucur pentru el, știu sentimentul primei convocări. Sper să ajute echipa națională, iar domnul Lucescu să fie inspirat în alegerea echipei.

Trebuie să fim pregătiți mental pentru atmosfera de acolo, pentru ceea ce înseamnă Turcia la un meci pe teren propriu.

Ce trebuie să facem ca să trecem de Turcia? Realist, să băgăm mingea în poartă și avem o șansă. Într-adevăr, turcii sunt favoriți pentru că au un lot mai bun și jucători de valoare, dar e o singură manșă și se poate întâmpla orice.

Bîrligea poate fi cheia. El este unul dintre jucătorii care pot decide calificarea, dar are nevoie să își ridice nivelul foarte mult", a spus Raul Rusescu.

