Născută în Florida, americanca Danielle Collins a reușit să câștige „turneul de acasă,” de la Miami, în 2024, ediție în timpul căreia a asistat la o pățanie neverosimilă, alături de cățelul său.

Retrasă din activitate, între timp, Collins a povestit în stilul caracteristic întâmplarea, neafișând prea multă jenă în momentele în care concurentele sale au de suferit.

Danielle Collins a povestit o întâmplare greu de crezut, în nivelul înalt al unui turneu WTA 1000

„E timpul să vă zic o poveste: puneți, oare, o muzică amuzantă pe fundal? Așa. Să începem. Am fost întrebată despre amintirea mea preferată din vestiar. Ceva îndrăzneț, care s-a întâmplat.

Eram la vestiare, după orele de funcționare. De obicei, nu ți se permite să îți aduci câinele în vestiar, dar am l-am adus pe Quincy, pentru că nu era nimeni să supravegheze.

Quincy alerga și avea puseuri de energie, a devenit încântat, iar, după, a decis să își facă nevoile chiar lângă dulapul unei jucătoare al cărei fan nu sunt.

Nu voi menționa numele ei, nu vreau să condamn pe nimeni, deoarece mă străduiesc să fiu cea mai bună versiune a mea, dar Quincy a știut că legăturile dintre mine și ea erau pline de suspiciune,”