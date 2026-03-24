Despărțirea dintre atacantul sârb și gruparea torineză părea iminentă. Cele două părți se îndreptau spre finalul înțelegerii și nu existau zvonuri cu privire la o prelungire, mai ales că numele lui Vlahovic a fost asociat cu mai multe cluburi importante.

Dusan Vlahovic semnează prelungirea contractului cu Juventus!

Dorit și de Barcelona ca înlocuitor pentru Robert Lewandowski, se pare că Vlahovic a luat o decizie neașteptată. Va semna prelungirea contractului cu Juventus, informează jurnalistul Nicolo Schira, pe pagina sa de Twitter.

Negocierile dintre cele două părți avansează, iar în această perioadă prioritatea lui Vlahovic este de a rămâne la Juventus. Rămâne de văzut dacă, în cele din urmă, înțelegerea va ajunge la final.