Incidentul s-a petrecut vineri, în cadrul unui spectacol organizat de Tatiana Navka. Sportiva a fost rănită în momentul în care partenerul ei a ridicat-o în brațe pentru o figură acrobatică. Imaginile surprinse de spectatori au arătat cum sângele a început să curgă pe suprafața patinoarului, iar Sinitsina a avut nevoie de asistență medicală de urgență. Ea a fost transportată la o clinică pentru mai multe îngrijiri medicale, fiind acum în afara oricărui pericol.

Prima reacție după incidentul de pe patinoar

Inițial, cei doi sportivi nu au oferit detalii despre starea de sănătate a patinatoarei, ceea ce a provocat îngrijorare în rândul fanilor. Ulterior, Nikita Katsalapov a transmis un mesaj pe canalul de Telegram.

„Au aplicat două suturi, Vika este bine. Mergem acasă. Ne-am dorit foarte mult să iasă totul frumos. Pentru prima dată în istoria iubitului nostru program a avut loc un incident atât de neplăcut. Totul este în regulă, am reușit să evităm problemele grave. Doar o mică tăietură provocată de patină. Din fericire, totul este bine, le mulțumesc tuturor celor care și-au făcut griji pentru noi”, a scris Katsalapov.

Victoria Sinitsina și Nikita Katsalapov sunt medaliați cu argint la Jocurile Olimpice din 2022 de la Beijing. Cei doi au o relație de peste un deceniu și s-au căsătorit oficial în anul 2022, după ce au amânat evenimentul de două ori din cauza programului competițional încărcat.