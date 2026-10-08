România are multe incertitudini după cele patru înfrângeri din Grupa B de Nations League cu Polonia, Bosnia și Suedia de două ori.

Selecționerul Gică Hagi are un start groaznic în al doilea său mandat, dar cu toate acestea există și anumite aspecte încurajatoare.

Florin Manea: „Va juca încă 15 ani la echipa națională”

Florin Manea a fost contactat de Sport.ro pentru a afla cum a perceput din teren Radu Drăgușin eliminarea din meciul cu Polonia, din minutul 22 al partidei de la Varșovia.

Agentul jucătorului român consideră că Drăgușin și-a cerut scuze pentru o greșeală pe care nu a făcut-o, pentru că Florin Manea este de părere că Robert Lewandowski a simulat la acea fază.

Însă, Manea l-a lăudat pe fotbalistul Florentinei pentru asumare și pentru faptul că a dat dovadă de caracter după meciul cu Polonia.

„Radu (n.r. Drăgușin) și-a asumat o vină care nu e a lui, pentru mine a asta fost o dovadă că este un mare jucător și un mare caracter. Cred că el este un jucător care va juca încă 15 ani în naționala României, probabil că va fi și căpitan, pentru evoluțiile pe care le are în teren și pentru felul în care își dă viața pentru naționala României.

El a forțat să vină la națională, pentru că știți că a avut și o mică accidentare, pentru el naționala a avut tot timpul un loc special și chiar dacă a mai simțit o durere și-a dorit să vină și să joace.

Pentru asta mulți ar trebui să îl urmeze că până la urmă avem câțiva jucători de bază la echipa națională, el, Rațiu și Dennis Man, care mai joacă la nivel înalt, mă gândesc și la Lisav Eissat, care a jucat toate meciurile în Championship și e un jucător care vine din urmă, putem să ne bazăm pe el și avem copii.

Acum sunt cu un copil care a fost la probă la Empoli și acum mergem la Sassuolo ar putea să aleagă una din două, îl mai avem pe Robert Corduneanu care este la Fiorentina și care a jucat cu Portugalia senzațional, avem, avem din urmă, dar trebuie să avem un pic de răbdare”, a spus Florin Manea, în exclusivitate pentru Sport.ro.