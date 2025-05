"Avem un mare avantaj că jucăm acasă, pentru că suporterii ne vor împinge de la spate, cu siguranţă.

Nu este de speriat Spania. Am jucat două meciuri cu Spania până acum, amicale, este adevărat. În primul am jucat aproape tot meciul în inferioritate numerică şi am pierdut în ultimele minute. Iar în al doilea am făcut egal.

Aşa că suntem încrezători. Pe noi nu ne sperie Spania, chiar ne motivează pentru că au jucători foarte valoroşi", a explicat el, citat de Agerpres.

Darius Fălcușan, pe bancă la Empoli în sezonul recent încheiat din Serie A



"Să porţi tricoul echipei naţionale a României este o mândrie pentru orice jucător. Este visul oricui să îşi reprezinte ţara, iar pentru mine este o onoare.

Totodată, banderola de căpitan este o responsabilitate în plus. Reuşesc să îmi coordonez echipa din spate, încerc să fac tot ceea ce pot ca să ţin acest grup unit", a mai spus Darius Fălcuşan, component al echipei Under-20 a clubului italian Empoli, în ultimul sezon în Serie A, de unde însă a retrogradat.

De altfel, Fălcușan a prins lotul în două rânduri la seniori, rămânând însă pe banca de rezerve în meciurile din Serie A cu AC Milan (0-2) și Lecce (1-3) din acest an.

La Campionatul European de fotbal U19, găzduit de România în perioada 13-26 iunie, selecţionata tricoloră va evolua în Grupa A, alături de Danemarca, Spania şi Muntenegru.

Locul 2 în grupă înseamnă calificarea în semifinale



În Grupa B a competiţiei care va fi găzduită de stadioane din Bucureşti (Giuleşti şi Arcul de Triumf), Voluntari (Anghel Iordănescu) şi Ploieşti (Ilie Oană) vor juca echipele Germaniei, Norvegiei, Angliei şi Olandei.

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în semifinale.

Echipa României s-a calificat direct la turneul final. România nu mai participase la un turneu final Under-19 din 2022, când a pierdut toate cele trei meciuri.

România a mai găzduit o dată turneul final al competiţiei, în 2011, când a încheiat Grupa A pe ultimul loc, cu un egal (0-0 cu Irlanda) şi două înfrângeri (1-3 cu Cehia, viitoarea finalistă, şi 0-1 cu Grecia). Titlul a fost cucerit atunci de Spania.

România trebuia iniţial să găzduiască turneul final în 2021, dar competiţia a fost anulată din cauza pandemiei de Covid-19.