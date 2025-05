Selecţionerul echipei naţionale Under-19 a României, Ion Marin, a declarat, vineri, că vede echipa pe care o conduce atingând faza semifinalelor la Campionatul European U19, care va avea loc în România în perioada 13-26 iunie.

"Sigur că emoţii vor fi. Dar vom încerca să facem faţă, chiar dacă e primul lor turneu final la care participă.

Noi avem mari speranţe la acest Campionat European, pentru că aceşti copii sunt foarte talentaţi şi în ultimul an au dovedit că pot face faţă marilor puteri fotbalistice ale Europei.

Eu văd România jucând o semifinală la Campionatul European, iar de acolo vedem ce va mai fi", a spus el.

"Am ridicat ştacheta pentru că am lucrat cu ei, pentru că îi cunosc de atâta timp, pentru că mi-au arătat în ultimul an că pot bate de exemplu Germania sau că pot să conducă Spania şi să încheie la egalitate...

Deci sunt copii care ne-au arătat că putem să ne bazăm pe ei. Trebuie să credem în ei, iar eu cred în ei.

Adversara Spania vine cu jucători de la Real Madrid, FC Barcelona și Chelsea

Spania e de nouă ori campioană europeană la U19, dar asta nu va fi nicio problemă. Înţeleg că şi-au anunţat lotul, că au jucători de la Chelsea, de la Real Madrid, de la Barcelona, dar avem şi noi copiii noştri şi chiar dacă sunt de la Ungheni, sunt buni.

Atuul României este echipa. Această generaţie a fost pregătită să joace cu două vârfuri şi sper să placă tuturor şi să avem şi rezultate bune, care să ne ducă spre semifinala pe care o visăm", a adăugat selecţionerul, citat de Agerpres.

Ion Marin a făcut apel la suporteri să vină în număr mare la meciurile naţionalei pentru a o susţine.

"E un avantaj că jucăm acasă şi fac un apel la marile galerii din Capitală şi nu numai, dacă ar putea să se organizeze şi să dea o mână de ajutor acestor copii. Eu îi asigur pe suporteri că aceşti băieţi merită să fie sprijiniţi", a precizat Marin.

Tricolorii lui Ion Marin, în grupă cu Spania, Danemarca și Muntenegru



La Campionatul European de fotbal U19, găzduit de România în perioada 13-26 iunie, selecţionata tricoloră va evolua în Grupa A, alături de Danemarca, Spania şi Muntenegru.

În Grupa B a competiţiei care va fi găzduită de stadioane din Bucureşti (Giuleşti şi Arcul de Triumf), Voluntari (Anghel Iordănescu) şi Ploieşti (Ilie Oană) vor juca echipele Germaniei, Norvegiei, Angliei şi Olandei.

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în semifinale.

România la turneele finale europene Under 19



Echipa României s-a calificat direct la turneul final. România nu mai participase la un turneu final Under-19 din 2022, când a pierdut toate cele trei meciuri.

România a mai găzduit o dată turneul final al competiţiei, în 2011, când a încheiat Grupa A pe ultimul loc, cu un egal (0-0 cu Irlanda) şi două înfrângeri (1-3 cu Cehia, viitoarea finalistă, şi 0-1 cu Grecia). Titlul a fost cucerit atunci de Spania.

România trebuia iniţial să găzduiască turneul final în 2021, dar competiţia a fost anulată din cauza pandemiei de Covid-19.