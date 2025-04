Ion Marin crede într-o mare performanță a naționalei U19: „Am încredere în băieți. Au dominat Spania pe final de meci și au învins Germania!”



Ion Marin, selecționerul reprezentativei U19 a României, participantă la Campionatul European care se va desfășura la noi în țară între 13 și 26 iunie, e superoptimist înainte de meciurile din grupe, unde tricolorii vor întâlni Muntenegru, Spania și Danemarca. 10 dintre componenții lotului nostru vin din străinătate.



Ați declarat că ne putem califica în semifinale Campionatului European. Pe ce vă bazați?

Sunt optimist datorită modului în care am terminat meciurile de verificare. Am făcut două rezultate foarte bune cu Elveția, am câștigat mai întâi cu 1-0 și am făcut 3-3 în al doilea meci. Rezultate ca rezultate, dar și jocul a fost bun, iar asta îmi dă încredere. Plus că astă-toamnă am terminat la egalitate cu Spania și am bătut Germania. Acestea sunt semne că generația 2006 formează o echipă, un grup puternic. Toate astea mă încurajează și îmi dau încredere că putem obține niște rezultate bune.



Băieții au încredere în ei?

Ar trebui să aibă, pentru că ei au jucat. De un an și jumătate, întâlnim echipe foarte bune, de top - Suedia, Italia, Spania, Germania, Finlanda, Norvegia, Portugalia. Am avut numai meciuri tari.