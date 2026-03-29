Echipa națională are zborul programat la ora 18:00 cu destinația Bratislava, dar încă nu s-a luat o decizie definitivă în privința lui Mircea Lucescu. Selecționerul va lua hotărârea finală după ce va fi externat din spital, dar din informațiile SPORT.RO acesta intenționează să meargă alături de echipă, deși familia i-a cerut să rămână în România.

Intervenție de urgență în cantonament

Federația Română de Fotbal a oferit detalii despre starea tehnicianului. „În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului. În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire.

Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului. În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, respectând protocoalele medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate. Vom reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce vor apărea noi informații”, a anunțat FRF.

Naționala României va juca marți, 31 martie, de la ora 21:45, împotriva Slovaciei pe stadionul „Národný futbalový štadión”. Partida a fost programată la cererea UEFA, care a decis ca selecționatele care au pierdut semifinalele play-off-ului de calificare la Campionatul Mondial să dispute un meci direct. Fanii români au la dispoziție o mie de bilete în sectoarele D201 – D204, prețul unui tichet fiind de 19 euro.