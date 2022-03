Tricolorii care l-au dezamăgit pe Ciprian Marica în România - Grecia 0-1: "Arată ca acum 4 ani, suferim!"

Unicul gol al meciului a fost marcat de Andreas Bouchalakis, în minutul 39, după o primă repriză modestă a României. În actul secund, tricolorii lui Edi Iordănescu au arătat mai multă dezinvoltură și au avut câteva șanse importante, inclusiv o bară a lui Adrian Rus.

Tricolorul care l-a dezamăgit pe Ciprian Marica în România - Grecia 0-1

Ciprian Marica a analizat evoluția tricolorilor la Special și s-a arătat dezamăgit de George Pușcaș, care s-a văzut foarte puțin în atacul României și a fost schimbat după 61 de minute.

Fostul atacant al naționalei spune că marea problemă a naționalei României este reprezentată de duelurile fizice, dându-l drept exemplu pe Răzvan Marin, "care arată la fel ca acum patru ani", deși evoluează în străinătate din 2017.

"Din păcate, aceleași sincope. Suferim în continuare la națională. N-ar fi o problemă că am pierdut, e un amical, un prim joc. Sigur că pentru moral era important să nu pierzi acest joc pentru că ai un nou antrenor, pentru că ești după o pauză îndelungată. Păcat că am pierdut.

Am început bine. I-am prins cumva bine tactic. Am avut câteva momente bune, cu Mitriță, putea marca cu mai multă calitate. Cu Bordeianu care coboară între cei doi fundași, am văzut asta la Farul, e un lucru nou la națională, cu acești trei jucători pe linia de fund, pe construcție. Mi-a plăcut în prima repriză CIcâldău, care avea prospețime, distribuia bine, schimba direcția de joc cu niște pase precise. Suferim și aș începe de la atacant - George Pușca. Foarte puțin în această seară, puține mingi pentru el. Dar și atunci când le-a avut, n-a ținut de minge, n-a fost în joc. Suferim. Și apărarea suferă din cauza atacului. Atunci când adversarul te presionează, ai nevoie de jucători în compartimentul ofensiv care să țină de minge, să aibă un respiro echipa noastră.

Vedem Rațiu și Camora pe linia de fund. În primele minute mi s-au părut activi, au ieșit în presiune, au avut ritm de joc, dar toată chestia asta ne-a ținut foarte puțin, maxim 20 de minute. După care am căzut, am scăzut intensitatea și ritmul de joc. Primul aspect la care suferim este fizic. Mă uitam la Răzvan Marin, care a plecat și e de peste 4 ani în Italia. Vedem că corpul lui arată că acum 4 ani, când a plecat. Vedem jucători, cum sunt Lewandowski și al multora, inclusiv Cristi Chivu, la Ajax... ce schimbare a avut în fizicul lui! La duelurile 1-1 adversarii ne sunt net superiori.

Asta este problema echipei naționalei, că nu ne câștigăm duelurile. În compartimentul defensiv, atât Chiricheș, cât și Rus, sigur, multe schimbări acolo, a fost Nedelcearu.... n-au jucat foarte multe meciuri. Sunt lacune și suferim. Așa cum spuneau și jucătorii, nu poate face minuni Edi Iordănescu. Jucătorii sunt aceiași. Vine cu lucruri noi, am văzut așezarea în teren", a spus Ciprian Marica, la Pro X.

Următorul meci amical al României este contra Israelului, marți, de la ora 20:45, ÎN DIRECT pe Pro X și VOYO.