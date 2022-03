"Parcă ne-a fost frică să jucăm!". Adrian Rus, prima reacție după eșecul României contra Greciei

Unicul gol al meciului a fost marcat de Andreas Bouchalakis, în minutul 39, după o primă repriză modestă a României. În actul secund, tricolorii lui Edi Iordănescu au arătat mai multă dezinvoltură și au avut câteva șanse importante, inclusiv o bară a lui Adrian Rus.

Adrian Rus, după România - Grecia 0-1: "Parcă ne-a fost frică să jucăm!"

Fundașul lui Fehervar a făcut o scurtă analiză a partidei, a vorbit despre o teamă a echipei de a juca în prima repriză și a explicat ce așteaptă de la meciul cu Israel, următorul amical al României, programat marți, de la 20:45, ÎN DIRECT pe Pro X și VOYO.

"Ne doream să începem cu dreptul, cu trei puncte. Până la urmă, ăsta este rezultatul și mergem înainte. În a doua repriză eu zic că am mai avut mai multe ocazii, în prima parcă am fost timorați, parcă ne-a fost teamă să jucăm. A doua repriză a fost bună, am făcut un joc bun și ne dă speranțe. Trebuie să ridic capul și să continui. Cu Israel, dacă mai am o șansă, trebuie să o dau în poartă.

Îi mulțumesc selecționerului pentru că are încredere în mine. Din prima săptămână m-a sunat, a discutat cu mine. Îmi pare bine că are încredere în mine și sper să îi ofer și eu încredere în apărare. Nu am sunat pe nimeni după ce am aflat că joc, am aflat la ședință și după nu mai folosesc telefonul. Pe părinți și soție îi voi anunța data viitoare.

E greu de spus ce poate schimba selecționerul în 2-3 zile, dar este bine, e un început de drum și sper să avem rezultate în continuare. Sper să îl ajutăm pe Edi Iordănescu să îl depășească pe tatăl său. Nu mă gândeam să îmi fie antrenor, dar aveam un vis să fiu la echipa națională, de acolo, de departe, de la Satu Mare. Mă bucur și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să ajung aici.

Sper să continuăm cu ceea ce am realizat în repriza a doua, când am fost mai agresivi, mai curajoși, mai combinativi. La asta să ne așteptăm", a spus Adrian Rus, pentru PRO TV.