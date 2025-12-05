Titular incontestabil la FCSB în ultimii ani, Siyabonga Ngezana (28 de ani) nu a mai avut evoluțiile din sezoanele precedente, motiv pentru care a fost criticat de colegi, dar și de patronul Gigi Becali.



După meciul cu Farul, câștigat cu 2-1, Becali l-a ironziat pe fundașul sud-african pentru că a acuzat o stare de oboseală, astfel că a fost menajat în acea partidă.



Florin Gardoș a găsit problema lui Ngezana



Florin Gardoș (37 de ani), fostul internațional și campion al României cu FCSB, a găsit problema titularului pentru postul de fundaș central de la campioana României: e convins că sud-africanul a fost ”furat de peisajul din București”.



”E clar că pe el l-a furat puțin peisajul din București, sau cel puțin așa pare. E clar că e doar o chestiune de... nu poți să uiți fotbalul de la un an la altul, să fim serioși”, a spus Gardoș, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Siyabonga Ngezana nu va disponibil pentru FCSB în ultimele meciuri din 2025. După partida cu Feyenoord din Europa League, acesta va pleca la Cupa Africii, unde își va reprezenta țara. În situația sa mai sunt David Kiki (Benin) și Baba Alhassan (Uganda).



Deși initial cluburile trebuia să le dea drumul jucătorilor până la data de 8 decembrie, se pare că în urma reclamațiilor cluburilor europene, data a fost amânată pe 15 decembrie.



FCSB - Dinamo, sâmbătă, de la 20:30



FCSB se află pe locul 9 în clasament cu 24 de puncte. După 18 etape, roș-albaștrii au bifat șase victorii, șase remize și șase eșecuri și se situează la două lungimi de play-off.



Dinamo completează podiumul cu 34 de puncte. Echipa lui Zeljko Kopic a înregistrat nouă victorii, a consemnat șapte rezultate de egalitate și a fost înfrântă de două ori.

