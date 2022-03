OPINIE | 5 lucruri pozitive și 5 negative, după meciurile "tricolorilor" cu Grecia și Israel

După înfrângerea cu Grecia, 0-1, pe Stadionul Steaua, reprezentativa noastră a remizat în Israel, 2-2. Cele două meciuri au reprezentat prima acțiune sub comanda noului selecționer, Edi Iordănescu, dar acesta a avut mari bătăi de cap din cauza problemelor de lot.

5 LUCRURI POZITIVE, DUPĂ MECIURILE CU GRECIA ȘI ISRAEL

1. După evoluția pozitivă a lui Alexandru Mitriță și Octavian Popescu din partida cu Grecia, în amicalul cu Israelul au impresionat Valentin Mihăilă și Dennis Man. Israelienilor le-a trebuit mai mult de o repriză să își dea seama cum pot anihila incursiunile devastatoare ale extremei de la Atalanta, care a făcut ravagii în duelurile unu la unu, în timp ce Man nu s-a lăsat mai prejos în celălalt flanc. Edi Iordănescu, va avea la dispoziție, dacă cei patru jucători vor fi valizi pentru primele meciuri din Nations League 2022-2023, două perechi de jucători de viteză, de o valoare peste media echipei.

Dacă mai punem la socoteală și faptul că că Mitriță are 27 de ani, Man - 23 ani, Mihailă - 22 ani și Popescu - 19 ani, dar și faptul că în extreme mai pot fi folosiți, la nevoie, Ianis Hagi, Andrei Cordea, Florin Tănase, Valentin Costache, Deian Sorescu, Claudiu Petrila, Alexandru Mățan, Alexandru Maxim, Olimpiu Moruțan, Alexandru Băluță, Florinel Coman, Adrian Păun sau Andrei Ivan, ca să dăm doar câteva exemple, aceste două posturi par acoperite pentru viitorul mediul și lung.

2. Prima repriză a meciului de la Netanya, a oferit una dintre cele mai consistente evoluții ale unui mijlocaș defensiv pentru naționala României din ultimii ani, de la Pintilii, Bourceanu și Hoban încoace. Marius Marin a avut o evoluție consistentă în prima repriză, deși situația sa a fost ingrată în formula 4-1-4-1 folosită de Edi Iordănescu pentru aceste două meciuri. De altfel, israelineii au reușit să echilibreze și apoi să domine ostilitățile, doar după ce Marin și-a consumat mare parte din rezervele de energie, iar atacurile adverse au început să se dezvolte pe flancurile noastre.

Mai mult, închizătorul de 23 de ani de la Pisa a fost schimbat în minutul 80 cu Adrian Rus, care a primit galben în minutele rămase de jucat, semn că postul din fața apărării este unul de finețe. Pisa ocupă locul al doilea în liga secundă din Peninsulă și poate promova direct în Serie A, iar Marin poate crește valoric și deveni om de bază pentru "tricolori", după ce a fost căpitan al naționalei U21 la Euro 2021 și al echipei U23 la Olimpiada de la Tokio, arătând că are trăsături pozitive ale școlii italiene de fotbal. Probabil că, în tandem cu Bordeianu, ar avea mai multă libertate de exprimare și de deplasare.

3. Florin Niță a devenit deja o certitudine pentru echipa națională. Deși s-a vorbit de negocieri cu Tătărușanu pentru o revenire sub tricolor, goalkeeperul de la Sparta Praga nu merită să fie lăsat deoparte, după ce a fost cel mai bun om al României, în ultimul an și jumătate. Deși are 34 de ani și nu mai e titular indiscutabil în Cehia, Niță pare o soluție pentru postul dintre buturi, cel puțin pentru Nations League 2022-2023 și pentru preliminariile Euro 2024. Cu postul acoperit, Edi Iordănescu va trebui doar să dozeze minutele pentru un al doilea portar, care să aibă un minimum de meciuri în picioare la națională și să poată evolua decent, în cazul unor accidentări sau suspendări pentru titularul de drept.

4. Adrian Rus, în meciul cu Grecia, Vlad Chiricheș, în prima parte a partidei cu Israelul, Andrei Burcă, în cea de-a doua partidă și Ionuț Nedelcearu, cât a fost pe teren la Netanya, au avut evoluții bune. Puși în perechi complementare, folosiți în funcție de adversari, protejați mai bine de fundașii laterali și de închizători și cu mai multe meciuri de rodaj în noile formule, cei patru pot deveni un nucleu de fundași centrali care să solidifice prestația și să aducă rezultate pozitive.

Nu mulți au băgat de seamă, dar după ieșirea lui Chiricheș, forcingul israelienilor a durat până când Nedelcearu l-a urmărit, l-a anihilat și l-a scos din starea de confort pe Manor Solomon, jucătorul de la Șahtior Donețk, care îl dominase clar pe Manea, fără ca acesta să îl incomodeze în vreun fel. Cu Radu Drăgușin și Virgil Ghiță în anticamera naționalei, postul nu mai pare o bătaie de cap atât de mare.

5. Deși a obținut un egal din două jocuri, trebuie ținut cont că Edi Iordănescu a fost la debut și a avut activitatea sabotată de numeroase absențe. A echilibrat evoluția cu Grecia, în repriza secundă, și a dominat prima parte cu Israelul, echilibrând din nou ostilitățile, după o dominare agresivă de 20 minute a gazdelor. Echilibrat și exigent, acesta pare capabil să învețe multe lucruri constructive din aceste două amicale, în perspectiva încercării de a câștiga grupa din Nations League și de a ne califica la Euro 2024.

Deși au fost oscilații în prestația "tricolorilor" din cele două meciuri, probabil că noul selecționer știe deja cel puțin jumătate dintre titularii cu care ar vrea să înceapă primul meci oficial. La plusuri, pot fi trecute deocamdată modul în care au fost gestionate episoade defensive, în fața a două echipe agresive și mobile, dar și contratacuri eficente ale jucătorilor noștri de atac. Selecționerul a încercat și un sistem hibrid 4-1-4-1, care a avut un succes moderat și, probabil, va fi adaptat pentru următoarele meciuri.

5 LUCRURI NEGATIVE, DUPĂ MECIURILE CU GRECIA ȘI ISRAEL

1. Nici după aceste două meciuri amicale nu am găsit omul de bază din centrul atacului. George Pușcaș a avut o evoluție ștearsă cu Grecia, la fel ca Denis Alibec contra Israelului, în timp ce Florin Tănase și Andrei Ivan au făcut risipă mai mare de efort, au fost mai mobili și au intrat mai mult în combinații, dar nu a părut niciunul capabil să preia pe termen lung responsabilitatea din avanposturi.

În același timp, Keșeru suferă la FCSB, Markovici are evoluții oscilante la Craiova, iar Ianis Stoica (19 ani) sau Louis Munteanu (19 ani) par încă lipsiți de experiență pentru a prelua povara postului de titular. Soluții pentru națională ar mai fi Denis Drăguș (22 ani), cu evoluții bune în Belgia, deși Standard Liege suferă teribil, reprofilarea unui jucător de viteză ca vârf fals, încercarea unui vârf-surpiză din campionatul intern sau naturalizarea unor atacanți din Liga 1, precum Jefte Betancor, Billel Omrani sau Dumitru Cardoso, până rezolvăm problema pe acest post.

2. Lotul "tricolorilor" a fost răvășit la această acțiune de jucători infectați cu gripă sau Covid-19. Pare o problemă mai mult organizatorică și medicală, decât sportivă. Cu un lot destul de subțire valoric și cu moralul jucătorilor la pământ, după ratarea ultimelor obiective, Edi Iordănescu s-a văzut nevoit să improvizeze și chiar să cheme jucători de acasă, pentru că cineva nu a testat jucători, înainte de a sosi în cantonamentul naționalei. Dincolo de tactică și antrenamente, noul selecționer s-ar putea vedea nevoit acum să supervizeze îndeaproape și testarea jucătorilor selecționați, și recuperarea după efort, pentru a nu avea surprize.

3. Principala problemă, dincolo de ezitările din apărare și de căderea fizică din partea a doua a meciului cu Israelul, a fost egoismul de care au dat dovadă jucătorii din atac. Man, Mihăilă și Ivan au făcut faze periculoase, care au eșuat însă să ducă la goluri, după ce jucătorii au șutat din unghiuri închise sau au încercat să își caute o poziție mai bună, deși existau colegi în situații mai avantajoase de gol.

Nu se știe cine le spune jucătorilor români să fie egoiști până la prostie, poate impresarii, părinții sau antrenorii de la club, dar problema este una existențială în vederea următoarelor meciuri oficiale, iar Edi Iordănescu trebuie să o rezolve rapid. În meciul cu Israel, lipsa pasei decisive date la momentul oportun a făcut ca scorul să fie 2-2 și nu cu două-trei reușite în plus în dreptul nostru.

4. Fundașii laterali au lăsat de dorit în cele două meciuri. În condițiile în care unui fundaș de bandă modern i se cere, în egală măsură, să stopeze cu succes incursiunile adversarilor și să urce periculos în atac, nu se poate spune că Toșca, Bancu, Manea, Rațiu sau Camora s-au achitat perfect de sarcini. Așteptările mai mari erau de la primii doi, ajunși la 30, respectiv 29 de ani, vârsta de echilibru între maturitatea sportivă și putința fizică.

Căpitanul lui CFR Cluj se află în centrul unui scandal între ultrași și conducerea FRF, suporterii considerând că un jucător de 35 de ani, cu evoluții în media campionatului, nu avea ce să caute la echipa națională. Trebuie spus că, în ultimii doi ani, rare au fost momentele în care Camora i-a contrazis prin joc pe contestatari.

Manea pare să bată pasul pe loc sau chiar să regreseze, după ce a debutat la națională în 2014, la 16 ani, în timp ce Rațiu lasă impresia că e jucătorul cu cel mai mare potențial de progres. Dacă se descurcă greu în fața jucătorilor greci sau israelieni, în unele faze fiind depășiți cu mingea dată pe lângă ei, ca în meciurile de juniori, e greu de crezut că ei se pot descurca mai bine în fața vedetelor unor naționale din prima linie a fotbalului european.

5. Deocamdată, echipa nu pare capabilă să joace la rezultat sau să înghețe un avantaj pe tabela de marcaj. Vom avea meciuri dificil de gestionat, împotriva Muntenegrului, Finlandei și Bosniei, adversari sensibili egali cu noi la nivel valoric individual, dar fiecare cu un stil de joc mai agresiv, mai cinic sau mai speculativ decât al nostru. Încă nu e foarte clară tactica care va fi folosită, dar cel mai probabil vom încerca să speculăm cât mai bine momente bune de contraatac. Egoismul și lipsa clarității la finalizare, gestionarea fazelor fixe sau naivitățile din apărare au făcut ca în meciurile cu Grecia și Israelul, adversare comparabile cu cele din Nations League, să nu ieșim pe plus.

TEXT - GABRIEL CHIREA, CONTRIBUTOR SPORT.RO

FOTO - @NationalaRomanieiOfficial