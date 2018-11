TRAGERE LA SORTI EURO U21 | Radoi vrea sa se bata cu Germania! Ce grupa a ales selectionerul!

Tragerea la sorti pentru grupele EURO U21 e la PROX si pe www.sport.ro de la ora 19:00!

Incep emotiile pentru nationala U21, calificata la EURO dupa 20 de ani!

Romania lui Radoi isi afla adversarii din grupa la ora 19:00, in direct la PROX. Radoi vrea sa se bata cu Germania, Danemarca si Austria, echipe cu stil complet diferit fata de al nostru. Lotul Romaniei e cel mai slab cotat la EURO, a aflat Radoi de pe transfermarkt.de, insa selectionerul promite ca nationala de tineret va lupta pentru a produce surpriza in San Marino si Italia.

"S-au unit cele doua urne, urna 3 si 4 au devenit una singura. Inainte de a face o singura urna era vorba ca echipele cu care am jucat in grupa nu se pot intalni. Acum o sa putem pica. De capi de serie nu ai de cine sa te feresti. La prima vedere, putem spera la Germania, Danemarca si una din echipele de la noi din urna, poate Austria. Sunt echipe care nu au un joc foarte elaborat si complet. In rest toate echipele sunt foarte, foarte puternice, le-am urmarit.

Cel mai important ca si ranking este ca am urcat de pe 24 pe 16, am urcat si noi o urna mai sus.

Suntem mici, si ca suma a lotului sunt ultimii, pretul jucatorilor e cel mai mic, m-am uitat pe transfermarkt, suntem buturuga mica. Dar oricine va avea viata grea cu noi.



Sincer imi place sa jucam contra echipelor care nu sunt de acelasi profil cu Romania, latine. Mereu luam bataie, credem ca suntem mai talentati decat ei", a spus Radoi la Ora exacta in sport.

Tragerea la sorti pentru grupele EURO U21 e la PROX si pe www.sport.ro de la ora 19:00!